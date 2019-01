Riva di Traiano: domenica riparte l’invernale

RIVA DI TRAIANO – Riprende domenica 20 gennaio 2019 il Campionato Invernale di Riva di Traiano – Trofeo Paolo Venanzangeli con una giornata in cui a farla da padrone dovrebbe essere lo scirocco, che è previsto in entrata alle prime luci dell’alba e costante sugli 8 nodi per tutta la giornata che potrebbe presentare anche squarci di bel tempo.

“Sole o pioggia poco importa – commenta il presidente del CNRT Alessandro Farassino – l’importante è che si ricominci a regatare per questo Invernale sempre più interessante. Speriamo nei rientri a breve di qualche barca ancora in cantiere per lavori come Duende o Libertine, e nell’esordio del nuovo Luduan 2.0 che aspettiamo con curiosità oltre che con affetto. A breve, il 1° febbraio, avremo anche la conferenza stampa di presentazione della Roma per 2, per la quale ci sono già pervenute molte iscrizioni informali, con la partenza anticipata al sabato e tante altre novità per la classica di apertura della grande stagione dell’altura italiana”.

Il nuovo anno presenta ai vertici della classifica IRC Regata il First 40 di Gianrocco Catalano, Tevere Remo-Mon Ile, che dovrà guardarsi le spalle soprattutto da Ulika, Swan 45 di Stefano Masi, e da Milù III, Mylius 14E55 di Andrea Pietrolucci. Classifica nella classifica quella degli scafi in classe IRC2, che vede al comando Canopo, GS 39.2 di Andrea Majolino, seguito da Vulcano 2, First 34.7 di Giuseppe Morani, e da Vag 2, GS 40B di Alessandro Canova.

Molto più intricata la situazione in ORC, con un solo punto a dividere il leader Milù III, da Ulika e da Tevere Remo-Mon Ile. In Crociera, Roberto Padua con il suo First 36.7 Malandrina, condivide il primato a pari punto con Federico Galdi e il suo X362 Sport Soul Seeker. La coppia è seguita a soli 3 punti da Fly Away 2, Dufour 40 di Magliacani/Di Grazia. First Wave di Guido Mancini e Fair Lady Blue di Oscar Campagnola, guidano rispettivamente le classifiche in Gran Crociera e nella X2.

