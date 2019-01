Sea tailor lavora sempre di più In Toscana

Scritto da Redazione Altro, Italia, News, Sport

La nostra azienda ha consegnato domenica 27 gennaio una grande commessa allo yacht club San Vincenzo.

Il club ha scelto i capi casual ed i tecnici, a loro sono andate importanti produzioni. Questo ci permette di arrivare a superare cifre importanti nella produzione e di fare un grande salto in avanti.

Inoltre abbiamo preso accordi per nuove regate che si svolgeranno sull’Isola d’Elba e siamo già al lavoro su queste nuove linee.

Sea tailor sarà sponsor per una nuova regata unica nel suo genere, una regata che sarà fatta per la prima volta in Italia unicamente per gli armatori del 31.7 First.

L’intesa con il direttore del club Emanuele Bravin c’è stata immediatamente. Per l’occasione daremo vita ad una piccola collezione che sarà unicamente venduta sull’isola dove avremo un piccolo punto vendita.

Sea Tailor oggi è senza dubbio una realtà ed una grande soddisfazione per noi. Vedere nascere un qualcosa che poi viene apprezzato e soprattutto richiesto è per ogni imprenditore il realizzarsi di un sogno.

Il Direttore Creativo, Andrea Postiglione: “Concentreremo la distribuzione in pochi punti vendita ma di nicchia, punti dove ci sia il mare, i colori, e dove le persone sognano. La politica aziendale che seguiamo è non entrare in 100 negozi, la distribuzione -in store- avverrà unicamente negli store che sposano il nostro concetto di abbigliamento altrimenti non ci interessa. L’azienda è passata velocemente da start up ad azienda, oggi è scelta ed è riconosciuta nel settore nautico.

Ci siamo ritrovati sponsor Ufficiali insieme a dei colossi come Locman, Acqua dell’Elba e molti altri. Tutto questo non può essere che motivo di orgoglio per una realtà come la nostra, l’impegno è notevole ed ormai le persone coinvolte nella nostra attività iniziamo ad essere molte. Tutto questo è stato possibile, possiamo affermarlo con assoluta certezza grazie ad una persona, Emanuele Bravin direttore del circolo nautico Marina di San Vincenzo. Emanuele ha creduto in noi fin da subito e a lui va tutta la nostra riconoscenza e per questo il nostro interesse ad una Partnership duratura negli anni.

In vendita da marzo le nuove collezioni dove farà da re il colore , e per i club interessati le personalizzazioni. Ci teniamo a ringraziare in particolare alcune persone: le sarte che hanno realizzato l’impossibile, i collaboratori, i grafici, i fornitori, un grazie particolare ai testimonial Andrea Di Giuliomaria che è diventato persona insostituibile. Un Grazie a Lorenzo Marcucci, Isotta di Domenico. Un grazie a chi ritenuto tutto questo fattibile e a chi tutti i giorni lavora con noi. Un grazie personale lo dedico a Cristina Renzi, senza di lei Sea Tailor sarebbe ancora su un foglio bianco, Cristina è il motore di tutta l’azienda ed è Lei che che ogni giorno trasforma in numeri quello che esce dalla mia fantasia. Buon Vento”.

Leggi anche: