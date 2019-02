Campionato Zonale Optimist: primi successi stagionali per Lorenzo Pezzilli e Diego Brera

MARINA DI RAVENNA – Si sono disputate domenica le regate valide per il Campionato Zonale Optimist, evento che ha aperto il 2019 del Circolo Velico Ravennate.

Al via poco meno di cinquanta atleti, presenti in rappresentanza dei club dell’XI Zona FIV, che hanno avuto il loro bel da fare per avere la meglio sull’inconsistenza della brezza da nord-ovest che mai, in corso di giornata, ha superato i 4/5 nodi di intensità. Molto paziente il Comitato di Regata, che fino all’ultimo ha tentato di portare a compimento anche una terza prova dopo le prime archiviate a cavallo dell’ora di pranzo.

Condizioni particolarmente tattiche, che hanno esaltato la sensibilità di Lorenzo Pezzilli (oggi 1-1), portacolori del Circolo Velico Ravennate primo tra gli Juniores su Giacomo Guardigli (3-2) del Club Nautico Cesanatico e sulla compagna di squadra Camilla Ivaldi (2-4), risultata la migliore tra le ragazze.

Proprio la Ivaldi e Pezzilli sono in partenza per unirsi al primo raduno del GAN (Gruppo Agonistico Nazionale), in programma nei prossimi giorni a Bari.

Tra i Cadetti, ovvero tra gli atleti più piccoli, l’ha fatta da padrone il debuttante Diego Brera (1-1) che, in virtù dei due primi messi a segno, ha superato Amerigo Bottura (2-3) e Linda Raspadori (4-4).

