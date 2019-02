APPUNTAMENTO IN ADRIATICO Manifestazione velica di Assonautica Italiana

Una manifestazione per promuovere il turismo e la mobilità nautica e la cultura della pace e della sicurezza. Ormai un appuntamento storico quello di “Appuntamento in Adriatico” il tour velico di Assonautica Italiana che quest’anno soffia la 31 esima candelina. Una veleggiata nata nel 1988 dall’idea dell’allora presidente di Assonautica di Venezia e consigliere nazionale Gianfranco Pontel assieme al presidente di Assonautica di Pescara Gilberto Ferri per dare avvio all’attività del Raggruppamento di Assonautiche dell’Adriatico, e l’occasione per organizzarla fu data dall’inaugurazione del Porto Turistico di Pescara.

L’idea piacque subito ai diportisti, tanto che le imbarcazioni partirono da tutta la costa adriatica, da Trieste come da Gallipoli. L’anno seguente il raduno contava un centinaio di barche. Negli anni il tour, che ha avuto in media la durata di due mesi estivi, ha toccato i maggiori porti italiani del Mar Adriatico, del Mar Tirreno e del Mar Ionio, arrivando fino alla Grecia e all’isola di Malta. Uno sforzo notevole di organizzazione portato avanti nel tempo dal consigliere nazionale di Asso- nautica Paolo Dal Buono.

L’evento sportivo non è solo una prova di elevata marineria, ma anche occasione importante di proposte economiche e culturali. Ogni tappa è un momento di incontro con le autorità locali, Comune, Camera di Commercio e Capita- nerie di Porto e di realizzazione di convegni su vari temi, dalla sicurezza in mare alla mobilità eco-so- stenibile. Un tema questo che vide anche la partecipazione nel 2005 di un’imbarcazione elettrica salpata da Venezia.

E ogni anno, nella fase conclusiva già si pensa al percorso della edizione seguente ed agli eventi da realizzarsi nella stessa, che in sintonia con i fini istituzionali di Assonautica, avranno un forte legame con la promozione economica, pur mantenendo alto lo spirito nautico e sportivo che contraddistin- gue chi va per mare.

