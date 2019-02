VELA/ELBA: AL VIA LA STAGIONE AGONISTICA CVMM 2019

Marciana Marina- E’ iniziata in Sicilia la stagione 2019 per la squadra agonistica del Circolo della Vela Marciana Marina con la partecipazione dell’equipaggio composto da Antonio Salvatorelli e Dennis Peria alla prima regata nazionale della classe 29er.

Al primo appuntamento stagionale, sul campo di regata palermitano del Circolo Velico Sferracavallo, i ragazzi marinesi hanno dimostrato di essere cresciuti molto ottenendo il 12° posto nella flotta di una cinquantina di equipaggi: quasi sempre si sono classificati entro i primi 10 (nelle 8 prove disputate) con un 4° posto nella prova d’apertura della manifestazione. Sicuramente le condizioni meteo molto instabili non hanno favorito i velisti marinesi che prediligono le condizioni di vento forte, ma gli allenamenti invernali che non si sono mai fermati sono stati utili per arrivare al primo appuntamento stagionale in condizione di essere competitivi fin da subito.

I prossimi appuntamenti nazionali per la classe 29er sono ora fissati per i giorni 23/24 marzo a Napoli, 26/28 aprile a Punta Ala e 17/19 maggio ad Arco di Trento.

Confermati anche i calendari delle classi 420 e L’Equipe:

Classe 420

1/3 marzo, Marina degli Aregai (Liguria), 1a Regata Nazionale

19/22 aprile Formia, 2a Regata Nazionale

24/26 aprile, Formia, 3a Regata Nazionale

25/27 maggio, Ravenna, 4a Regata Nazionale

1/3 giugno, Ravenna, Trofeo Uniqua

Classe L’Equipe

5/7 aprile, Loano, 1a Regata Nazionale

4/5 maggio, Castiglione della Pescaia, 2a Regata Nazionale

28/30 giugno, Capodimonte, 3a Regata Nazionale

19/20 ottobre, Rapallo, L’Equipe Azzurra

Nella classe 420 gli equipaggi portacolori CVMM saranno Giulia e Paolo Arnaldi, Lorenzo Paolini ed Eva Gipponi. Come sempre si allenano con i ragazzi marinese anche Flaminia Panico e Bianca Pettoraneo del Centro Velico Elbano di Rio.

Nella classe L’equipe categoria Evolution ci saranno Giulia Costanzo e Federico Arnaldi, mentre in quella Under 12 ci saranno Zion Mazzei e Riccardo Coppo, Silvia Costanzo e Anna Allori.

Tutti gli equipaggi della squadra agonistica CVMM concluderanno la stagione a Bari dal 6 al 9 settembre quando si disputeranno i Campionati Italiani Giovanili in doppio e Coppa del Presidente.

