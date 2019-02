Cagliari al centro della vela oceanica.Si parte con “Vite da Mare”

CAGLIARI – Dalla Sardegna sono partiti i navigatori oceanici come Andrea e Gaetano Mura, tanti giovani sono saliti sulla vetta mondiale della vela internazionale ed olimpica: Marta Maggetti, Carlo Ciabatti, Cesare Barabino, Davide Mulas e tanti altri giovanissimi campioni che si stanno facendo valere nei campi di regata nazionali ed internazionali.Una vela agonistica sarda sempre più forte, un’isola ed una città come Cagliari sempre più accogliente per gli atleti. La conferma è la base di Luna Rossa, la presenza di tante squadre e velisti internazionali che hanno scelto il mare sardo, per gli allenamenti e la preparazione alle più importanti sfide mondiali.

Un vero e proprio movimento che può solo crescere. Oltre i campioni, oltre la palestra naturale e la logistica premiate a livello internazionale, in Sardegna, a Cagliari, è presente un tessuto di associazioni che rappresentano la sempre più ricca comunità dei velisti sardi. Una realtà associativa sfociata in un coordinamento di fatto, che ha organizzato l’evento. Certamente non resterà l’unico vista la comune volontà di promuovere la Sardegna e la città di Cagliari, valorizzando le incalcolabili potenzialità della vela.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 22 febbraio – dalle 16:00 alle 20:00 nei locali dell’hotel Panorama di Cagliari – quando saliranno sul palco due velisti oceanici: Andrea Fantini (ha partecipato alla Route du Rhum) eFrancesco Cappelletti (ha partecipato a una parte del giro del mondo Golden Globe Race), per raccontare le loro storie di mare. Modera Antonello Ciabatti. Un’altra finestra sulle regate oceaniche. Aperta da ben 12 circoli vela che hanno unito le proprie forze per un obiettivo comune.

Ecco le associazioni: Amici delle Lupa, Armatori Vela d’Altura Sardegna, Ichnusa Sailing Kermesse, Sezione di Cagliari della Lega Navale Italiana, New Sardiniasail, Sailing Club Cagliari, Scuola Italiana in Vela Siv, Società Canottieri Ichnusa 1891, Windsurfing Club Cagliari, Yacht Club Cagliari e Yacht Club Quartu.

I circoli hanno sposato e fatto propria l’idea dell’evento lanciata dall’Associazione velica e culturale Vento di Shardana, che punta a far diventare Cagliari la “Capitale della vela”, il “Salotto buono della vela oceanica”, il luogo in cui ospiti nazionali ed internazionali presentino i loro progetti futuri e raccontino le loro imprese. Una città centro d’interesse internazionale per il mondo della vela, una calamita per i navigatori che la sentano come la loro seconda casa. “Vite da Mare” vuole essere il primo tassello di un disegno più grande e un modello di sinergia organizzativa per il futuro.

Hanno patrocinato l’evento di venerdì 22 prossimo, l’Assessorato alle Attività produttive e Turismo del Comune di Cagliari, la Federazione Italiana Vela ed il Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Tra gli sponsor: ristorante La Pergola Bianca; Pasticceria Nuova D’Ari; Galleria Progetti, Hotel Panorama Cagliari, San Severino SRL, UCNET.

