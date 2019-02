Trofeo Optisud: Camilla Ivaldi chiude in top ten e sale sul podio femminile

NAPOLI – Con tre prove valide si è conclusa la prima tappa del Trofeo Optisud, evento organizzato dal Circolo Nautico Posillipo e disputato nel corso del week end da poco concluso nelle acque del Golfo di Napoli.

Quasi duecentocinquanta gli atleti in gara, come sempre divisi tra Cadetti (50) e Juniores (192), per un evento che già da qualche anno si segnala tra i più frequentati a livello nazionale.

Il Circolo Velico Ravennate, il direttore sportivo Carlo Mazzini e il coach della squadra Optimist Spike Maioli hanno di che essere soddisfatti in virtù degli ottimi risultati conseguiti da Camilla Ivaldi che, facendo registrare tre piazzamenti di livello (13-7-6), ha conquistato l’ottava posizione assoluta tra gli Juniores, centrando al contempo il terzo posto del raggruppamento femminile.

Come sempre competitivo anche Lorenzo Pezzilli (2-23-6) che, in assenza dello scarto, non è riuscito a liberarsi dei 23 punti rimediati nella seconda prova. Una zavorra che non gli ha comunque impedito di chiudere in undicesima posizione tra i numerosissimi Juniores.

