Invernale Riva di Traiano: si regata sabato 2 marzo per la giornata di recupero

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

RIVA DI TRAIANO – Si tornerà in acqua sabato 2 marzo per la settima prova del Campionato Invernale di Riva di Traiano – Trofeo Paolo Venenzangeli, sfruttando la giornata di recupero prevista dal calendario della manifestazione. Il briefing è fissato per le ore 9.30 e l’avviso alle ore 11.15.

“Il meteo piuttosto instabile di questi giorni – comunica il presidente del CNRT Alessandro Farassino – ci ha suggerito di posticipare quanto più possibile la decisione prima di convocare tutti gli equipaggi per la giornata di sabato. Le previsioni, analizzate questa mattina (giovedì 28 febbraio ndr), danno un vento accettabile e quindi abbiamo ufficializzato la giornata di recupero. Speriamo in un buon weekend con un vento che ci faccia divertire”.

Si riprende quindi con Tevere Remo Mon Ile di Gianrocco Catalano in testa nella classe Regata sia in IRC davanti a Ulika di Stefano Masi e Athyris di Piergiorgio Nardis, sia in ORC con MIlù III di Andrea Pietrolucci e 2 punti e Ulika a 5 punti, e Malandrina di Roberto Padua leader della classe Crociera, con Soul Seeker di Federico Galdi e 2 punti e Fly Away di Magliacani/Digrazia a 7 punti.

