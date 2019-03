Velista dell’Anno FIV by Acciari Consulting:Alberto Rossi è Armatore dell’Anno FIV

ROMA – La vela anconetana è ancora una volta sugli scudi grazie ad Alberto Rossi che a Villa Miani (Roma), nell’ambito della serata di gala organizzata per celebrare il Velista dell’Anno FIV by Acciari Consulting, è stato incoronato Armatore dell’Anno FIV superando nella votazione finale il concittadino Filippo Pacinotti, armatore del Brontolo Sailing Sqauadron, e Roberto Lacorte, armatore del Minimaxi Supernikka.

Alberto Rossi, che nel 2019 ha incrociato sui principali campi di regata internazionali riservati alle classi J/70 e Farr 40, ha così capitalizzato il titolo europeo J/70 conquistato a Vigo lo scorso giugno, al termine di un serratissimo testa a testa con i già campioni iridati di Relative Obscurity. Con lui, in quella indimenticabile cavalcata risoltasi solo durante l’ultima impoppata, il tattico Branko Brcin, il randista Andrea Felci, il trimmer Stefano Rizzi e la prodiera Bianca Crugnola.

L’armatore dell’Enfant Terrible Sailing Team, cinque volte campione iridato (quattro titoli in ORC e uno in Farr 40), succede nell’albo d’oro della manifestazione, giunta quest’anno alla venticinquesima edizione, alla figlia Claudia, premiata lo scorso anno in seguito alla doppietta continentale (2016 e 2017) messa a segno sempre nella classe J/70, a oggi considerata una delle più competitive.

“Nel corso della mia carriera agonistica ho avuto la fortuna di cavarmi tante soddisfazioni, ma devo ammettere che questa sera ho provato qualcosa di molto intenso: essere nominato Armatore dell’Anno davanti a una platea così qualificata è già di per sé un onore, lo è ancor di più ricevere il testimone da mia figlia, che già a Vigo salì sul palco per consegnarmi il trofeo continentale perpetuo dello classe J/70 che aveva fatto suo negli anni precedenti – ha commentato un emozionato Alberto Rossi a margine della premiazione – Sebbene il premio sia individuale, va da sé che sarebbe stato per me impossibile vincerlo senza l’aiuto del mio equipaggio, assolutamente unico per capacità, professionalità e attenzione al dettaglio”.

La stagione dell’Enfant Terrible Sailing Team si aprirà ufficialmente a inizio aprile con la partecipazione alla tappa inaugurale della J/70 Cup 2019. Main event della stagione del team di Alberto Rossi saranno il Campionato Europeo J/70, previsto a Malcesine a giugno, e il Campionato Mondiale J/70, in programma a Torquay (UK) a settembre.

