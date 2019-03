Il J24 La Superba della Marina Militare vince il 44° Invernale di Anzio e Nettuno

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

ANZIO – Conclusione in bellezza per il 44° Campionato Invernale di Anzio e Nettuno e per il Trofeo Lozzi che, dopo aver messo a segno altre due giornate di sole e brezza da ponente tra 8 e 15 nodi, hanno premiato i vincitori delle edizioni 2018/2019. Nel fine settimana appena concluso, infatti, sono state portate a termine altre cinque regate che hanno fatto salire a 14 le prove valide per laureare i nuovi campioni Invernali di Anzio e Nettuno e a 19 quelle per assegnare il Trofeo Lozzi, ideato per ricordare l’armatore e timoniere del J24 ITA 428 prematuramente scomparso. Due manifestazioni confermatesi splendide occasioni per la Flotta J24 di Roma di regatare divertendosi e confermare i valori in campo.

Il Campionato Invernale al quale hanno partecipato 22 equipaggi si è concluso con la netta vittoria di Ita 416 La Superba (MM, 15 punti; 1,1,1,4,1,1,1,4,1,1,5,3,3,1). Nella prima manche dell’Invernale, il J24 del Centro Velico di Napoli della Marina Militare è stato timonato da Ignazio Bonanno, mentre nella seconda parte si sono alternati alla barra Francesco Linares e Alfredo Branciforte. A bordo, invece, sono stati impegnati Vincenzo Vano, Francesco Picaro, Simone Scontrino, Luigi Scala e l’Ammiraglio Mario Billardello, ex comandante di Marivela. “Siamo molto soddisfatti di questo risultato- ha commentato Ignazio Bonanno “Desideriamo ringraziare anche Fabio Chiattelli, il Presidente e il Nostromo della Sezione Velica di Anzio per averci sostenuto, consentito i cambi a bordo e contribuito ad ottenere l’ottima affermazione.”

In seconda posizione, a 22 punti di distanza, ha chiuso Ita 447 Pelle Nera Pelle Nera di Paolo Cecamore, condotto nelle prove finali da Giorgio Marchetilli (CDVR, 37 punti; 2,4,12,11,3,3,5,11,3,5,2,2,4,4). Sul podio anche Enjoy 2 di Luca Silvestri (49 punti; 6,12,3,9,8,5,6,6,6,3,4,1,1,12) che, fino all’ultima regata, ha combattuto per il terzo posto con Ita 216 Jumpin Jack Flash timonato da Federico Miccio e coarmato da Alessio Cervellin (in equipaggio con Wilson Villa, Fabio Farruggia e Federica Franci, LNI Anzio, 54 punti; 4,14,4,12,9,9,9,1,4,4,1,4,12,5). “Entrambi abbiamo fatto un bel salto rispetto all’anno scorso- ha spiegato Miccio -In particolare noi abbiamo scalato 10 posizioni: un risultato straordinario e di questo devo sicuramente ringraziare il mio team.” Quinta posizione, infine, per Ita 385 J Giuditta di Riccardo Aleandri in equipaggio con Antimo Bruno, Fulvio Marchionni, Fabio Di Bartolomeo, Vito Esposito e Fabiana Onori (LNI Anzio 55 punti; 3,3,10,1,6,6,11,2,9,15,3,12,6,6).

Per quanto riguarda, invece, il Trofeo Lozzi la vittoria di questa edizione che ha impegnato undici equipaggi J24 è andata a Ita 458 Enjoy 2 di Luca Silvestri (36 punti; 3,2,2,4,1,2,4,3,2,51,6,2,1,6,1,2,1,5) che con un solo punto di vantaggio ha superato proprio nel week end conclusivo Ita 487 American Passage armato dal Capo Flotta romano Paolo Rinaldi (37 punti; 4,3,1,2,2,1,2,5,1,2,3,1,3,5,3,2,43,4). Terzo posto per Ita 428 Pellerossa di Gianni Riccobono (49 punti; dnc,dnc,dnc,3,3,4,7,1,5,2,4,4,3,2,3,1,5,1). Seguono Ita 358 Arpione della Sez. Velica della Marina Militare di Anzio e timonato da Michele Potenza (61 punti; 7,7,5,5,4,3,3,4,4,3,4,7,5,4,1,4,3,9,2) e Ita 216 Jumpin Jack Flash (62 punti; 1,1,dnc,1,dnc,dnc,dnc,2,3,4,8,3,1,2,4,5,5,7,3).

Al termine delle prove, presso la sede del Circolo della Vela di Roma, si è svolta la cerimonia di premiazione, molto piacevole e partecipata. Grandi ringraziamenti sono stati riservati ai componenti del Comitato di Regata, mentre una vera e propria ovazione è stata riservata al Presidente del Comitato di Regata Mario de Grenet, sempre preciso e attento alle esigenze dei regatanti. Il 44° Campionato Invernale di Anzio-Nettuno è stato organizzato dal CdV Roma, dal RCC Tevere Remo, dalla LNI sez. Anzio, dal Nettuno YC con la collaborazione della Half Ton Class Italia, della Sez. Vel. di Anzio della Marina Militare, e dei Marina di Capo d’Anzio e Nettuno.

