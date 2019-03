La quinta edizione al via il 6 aprile, prima tappa del Trofeo Caorle X2 XTutti

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Salutati i grigiori invernali, al Circolo Nautico Santa Margherita tutto è pronto per la stagione offshore 2019 che si aprirà con la quinta edizione de La Ottanta, in programma il 6 e 7 aprile.

La regata è il primo appuntamento del Trofeo Caorle X2 XTutti, il percorso di vela d’altura che da aprile ad ottobre, consente agli equipaggi di misurarsi con quattro percorsi di diversa difficoltà nelle acque adriatiche, dalla costiera all’offshore più impegnativo.

La Ottanta salperà sabato 6 aprile lungo la rotta Caorle-Grado-Pirano (SLO) e ritorno, X2 e XTutti, in classe Libera o con i sistemi compensati ORC o IRC.

Trai i numerosi pre-iscritti a tre settimane dal via, alcuni equipaggi che si avvicinano per la prima volta ad una regata alturiera, con un occhio già puntato verso La Duecento e magari il sogno nel cassetto della 500×2.

“Siamo molto soddisfatti della risposta degli armatori” commenta Gian Alberto Marcorin, Presidente CNSM “La Ottanta, pur essendo una regata che si svolge lungo costa, offre un percorso non scontato, che consente di mettersi alla prova, divertirsi e navigare lungo splendidi scenari.”.

Nella categoria XTutti, tra habituè e nuovi arrivi ci sarà battaglia nell’alto adriatico, a partire dai vincitori del Trofeo Caorle XTutti 2019, Luna per come te dello Sporting Club Duevele che saranno allo start di questa edizione insieme a molti altri, tra i quali Spirit, Cross IMS di Luca Pizzi, Don’t Forget to Smile di Giampietro Sforza, Charlie Victor di Matteo Ranza e il Pogo 850 Giant Turtle dell’austriaco Franz Suttner.

Nella X2 non mancheranno come tradizione, gli agguerriti ministi adriatici capitanati da Antigua di Franco Deganutti, Skip Intro di Marco Romano-Paolo Favaro, Angelo di Federico d’Amico-Edoardo Giannessi, Yak2 di Maurizio Gallo-Giulia Biasio e i vincitori 2018 del Trofeo Caorle X2, Demon-X di Nicola Borgatello-Daniele Lombardo.

Per la stagione 2019 il Trofeo Caorle X2 XTutti si avvarrà di due prestigiosi Partner: Antal, produttore di attrezzatura di coperta che metterà a disposizione dei partecipanti premi e gadgets e Astra Yacht, azienda specializzata in strumenti e software, che metterà in palio due smartwatch Esa Watch, da estrarre tra i partecipanti alla categoria X2 e XTutti, per ogni regata del Trofeo.

La Ottanta 2019 si aprirà sabato 6 aprile alle ore 8.00 con il briefing equipaggi, seguito dallo start alle ore 10.00 dal litorale di Caorle e termine ultimo per completare il percorso entro le ore 19.00 di domenica 7 aprile.

Per tutte le informazioni e per essere sempre aggiornati sulle novità CNSM: www.cnsm.org e pagina Facebook Circolo Nautico Porto Santa Margherita.

Leggi anche: