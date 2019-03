Miami Melges 20 Winter Series – Act 3

MIAMI – Prende il via oggi, alle 10.55 ora locale di Miami, l’avventura del Caipirinha Sailing Team nella terza e ultima tappa delle Miami Melges 20 Winter Series, appuntamento particolarmente importante perché ultima occasione, per gli equipaggi di una delle classi monotipo più competitive visto l’alto livello dei nomi coinvolti, per prepararsi in vista del Campionato del Mondo Melges 20 che sarà ospitato, sempre nelle acque di Miami, dal 4 al 7 aprile 2019.

Il Caipirinha Sailing Team, capitanato da Alessandro Agostinelli, assistito nelle scelte tattiche da Gabriele Benussi e da Francesco Rubagotti nel ruolo di tailer e team manager, incrocerà sulla linea di partenza con un totale di diciassette imbarcazioni, tra cui spiccano equipaggi affermati come i Campioni Europei di Russian Bogatyrs, Heartbreaker con il pluricampione iridato Federico Michetti alle scotte e solo un’altra imbarcazione italiana, Stig di Alessandro Rombelli, già vincitore della Gold Cup Melges 20 proprio qui a Miami.

“Ci siamo allenati intensamente in questi giorni a Miami, stiamo perfezionando il tuning della barca anche se il sentimento generale è molto positivo. Usiamo questa regata un po’ come benchmark in avvicinamento al Campionato del Mondo del mese prossimo, in cui ambiamo ad ottenere un buon piazzamento” ha commentato il Team Manager Francesco Rubagotti.

