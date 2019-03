MOTONAUTICA: IL TEAM HI-PERFORMANCE ITALIA SUL PODIO A FUJAIRAH NEL CHALLENGE TROPHY DEGLI X-CAT

Scritto da Redazione Altro, Italia, News, Sport

Terzo posto nel primo trofeo stagionale, vittoria nella Team Inspection e quarto posto nella gara classica con a bordo Giuseppe e Rosario Schiano

Splendido esordio per il team napoletano Hi-Performance Italia nel circuito X-Cat 2019. La prima gara stagionale, il Fujairah Challenge Trophy che si è concluso ieri, ha visto lo scafo battente bandiera del Circolo Canottieri Napoli concludere al terzo posto nella classifica generale, conquistando una medaglia di bronzo di grande prestigio.

I due giorni di gara si sono aperti con le prove libere che hanno visto lo scafo guidato da Giuseppe Schiano, con il francese Francois Pinelli alla manetta, chiudere al quinto posto. A seguire si è disputata la gara di regolarità, particolarmente ostica per i catamarani, che il team ha concluso al quarto posto.

Ieri, invece, la Team Inspection che assegnava punti per la classifica generale ha visto Hi-Performance Italia staccare tutti i rivali e vincere la speciale graduatoria, prima della gara lunga del pomeriggio chiusa al quarto posto con a bordo, in quest’occasione, per la prima volta insieme i fratelli Giuseppe e Rosario Schiano. In virtù delle quattro prove, Hi-Performance Italia, supportato anche dai marchi Supermercati Piccolo e McDonald Salerno, ha chiuso sul podio alle spalle delle coppie Carpitella-Lo Piano e Al Zaffain-Bin Hendi.

“Siamo soddisfatti e orgogliosi di questo prestigioso podio conquistato nella prima prova del 2019 – ha spiegato a fine gara Giuseppe Schiano -. Competere con i più grandi campioni al mondo di questa disciplina e lottare alla pari è un grande successo per noi ed è un orgoglio portare i colori della Mercury in alto in queste gare. Io e Rosario, in accordo con Francois Pinelli e nostro padre Antonio nel ruolo di team manager, abbiamo deciso per la prima volta che fosse il caso di correre insieme in una prova ufficiale.

Nonostante le condizioni del mare molto complesse, con onde di quasi un metro, abbiamo trovato il giusto affiatamento che ci ha permesso di concludere la gara ai piedi del podio e di salire al terzo posto nella classifica generale. Un ottimo esordio in vista del Campionato del Mondo, la cui prima tappa sarà in estate”.

Leggi anche: