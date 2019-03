Miami Melges 20 Winter Series – Act 3

Il Caipirinha Sailing Team in top five, al termine di una giornata complicata

Miami- Al termine di una giornata resa complicata dalla presenza di una brezza a tratti impalpabile e di una corrente in costante movimento, il Caipirinha Sailing Team (oggi 14-4-14), bloccato a più riprese dalla massiccia presenza di banchi di alghe, perde qualche posizione ma resiste nella top five della graduatoria provvisoria della tappa conclusiva delle Miami Melges 20 Winter Series.

Forte dell’esperienza di Gabriele Benussi, vincitore delle ultime due edizioni della Barcolana e già campione europeo Melges 20, il team di Alessandro Agostinelli e del Team Manager Francesco Rubagotti conferma quindi quanto di buono fatto vedere nel corso della giornata di apertura dal punto di vista delle performance complessive, ma sa anche di avere abbondanti margini di miglioramento in fatto di approccio alla linea di partenza.

Come accennato, Caipirinha è quinto, a cinque punti di distanza dalla coppia composta dal leader della prima ora Kuai (8-8-6) e da Stig (9-10-3), in lotta per il terzo gradino del podio e a loro volta lanciati all’inseguimento del binomio russo – Nika (1-1-4) e Russian Bogatyrs (2-6-1), vincitore sempre qui in Florida un mese fa – con il primo che proprio oggi ha preso il comando delle operazioni con buon marine sul connazionale.

Le regate si concluderanno domani con lo svolgimento delle ultime due prove, anche se la quasi totale assenza di vento, annunciata dai bollettini. potrebbe mettere a rischio l’intera giornata di vela.

La stagione del Caipirinha Sailing Team è supportata da Ottica Valentino Lonardi & Figli, Leonv Multiutilit concessionario Enel, Glisoni Consulting e Studio A Web&Creative Solutions.

