Florence Paddle Games 2019

Si prepara al via a Firenze lo spettacolare appuntamento di Stand Up Paddle che si terrà

da venerdì 10 a domenica 12 maggio sull’Arno nella splendida cornice del Ponte Vecchio.

Per la prima volta una competizione italiana entra a far parte dell’APP World Tour.

Firenze- Mancano poche settimane all’evento clou della stagione 2019 di Stand Up Paddle internazionale. Da venerdì 10 a domenica 12 maggio tornano a Firenze i Florence Paddle Games! Il capoluogo toscano diventerà per tre giorni la capitale del SUP, accogliendo i migliori atleti del mondo e centinaia di appassionati. Quest’anno l’evento sarà infatti parte delle EU Qualifier Series di APP World Tour, il circuito professionale di SUP, che dopo Firenze volerà a Londra, New York, San Francisco e Parigi. Oltre ai professionisti della tavola e pagaia sono attesi anche moltissimi sportivi che si confronteranno nelle categorie amatoriale, open e junior.

Il programma dei Florence Paddle Games 2019

Sarà una tre giorni molto ricca e intensa: venerdì 10 maggio ci sarà l’apertura del Race Village alla Urban River Beach di Firenze, sotto la Torre San Nicolò. Per l’occasione si terranno clinic, test in acqua e allenamenti, con la possibilità per tutti di provare questo bellissimo sport grazie al materiale messo a disposizione dall’organizzazione e dagli sponsor tecnici coinvolti nella manifestazione. Partner della manifestazione è Human Company, gruppo fiorentino leader in Italia nel turismo open air, che ospiterà sportivi e organizzatori al Firenze Camping in Town dove alle 18.00 si terrà la cerimonia di apertura con gli accrediti e un aperitivo di benvenuto.

Il sabato sarà il momento di passare all’azione con tutta la giornata dedicata alle Sprint Race, gare brevi e spettacolari suddivise in heats da 300 metri. Domenica sarà la volta della storica Long Distance. Il percorso, come avvenuto negli anni passati, si svolgerà tra i bellissimi ponti di Firenze con il famoso passaggio sotto Ponte Vecchio e gli affascinanti giri di boa. Per i professionisti sono previsti cinque lap per un totale di 15 km, mentre saranno “solo” due i giri per le categorie amatoriali e junior. Lo spettacolo sulle rive dell’Arno è quindi garantito per i tre giorni di SUP mondiale nella culla del Rinascimento.

La sicurezza è sempre al primo posto

Divertirsi in acqua è fantastico ma non bisogna mai dimenticare la prudenza, tutti i partecipanti alla Florence Paddle Games saranno dotati di Kingii Wearable, il più piccolo dispositivo di galleggiamento al mondo. Kingii, nella nuova versione con fascia da braccio progettata e prodotta in Italia, è capace di mantenere a galla una persona fino a 130 Kg. In caso di bisogno è sufficiente tirare una levetta per azionare un cuscino autogonfiante che si dispiega in soli due secondi e dopo l’uso Kingii è facilmente riutilizzabile: basta ripiegare il cuscino nel suo alloggiamento e sostituire la cartuccia di CO2.

Una festa dello sport che rispetta l’ambiente

Oltre agli eventi sportivi sono previsti programmi di intrattenimento grazie allo staff di Cast 4, inoltre la competizione porrà quest’anno grande attenzione alla sostenibilità, grazie alla collaborazione con Treedom verranno piantati i primi 30 alberi della Florence Paddle Games Forest, destinata ad arricchirsi anche in futuro con le prossime edizioni.

