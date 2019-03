America’s Cup: Umberto Molineris e Jacopo Plazzi di Luna Rossa Challenge si raccontano al Circolo Velico Ravennate

Marina di Ravenna- Quello che si svolgerà sabato pomeriggio a partire dalle 18.30 (si consiglia comunque di arrivare con un po’ di anticipo) al Circolo Velico Ravennate sarà un appuntamento da non perdere per gli appassionati di vela: presso la sede del sodalizio bizantino interverranno infatti Umberto Molineris e Jacopo Plazzi, componenti di Luna Rossa Challenge, Challenger of Record della 36ma America’s Cup.

Cresciuti agonisticamente lungo le banchine di Via Molo Dalmazia, prima come frequentatori della Scuola Vela poi come componenti della Squadra Agonistica, Molineris e Plazzi, che tutt’oggi sono tesserato presso il Circolo Velico Ravennate, sono entrati a far parte del team italiano grazie al programma New Generation.

Nel corso dell’incontro, previsto all’interno della Sala Minardi, si racconteranno e rispondendo alle domande dei presenti ci aiuteranno a capire nel dettaglio la trentaseiesima edizione dell’America’s Cup, in programma ad Auckland tra il 6 e il 21 maggio 2021.

L’incontro è libero e l’ingresso al pubblico sarà consentito sino al riempimento dei locali preposti.

