Grande successo a Cervia per la seconda edizione del Memorial Antonelli riservato ai J24

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

La vittoria alla coppia composta dai J24 Magica Fata e Marbea

Cervia- Grande successo nel mare di Cervia per la seconda edizione del “Memorial Antonio Antonelli -Trofeo Challenge Regata con partenza a squadre”, manifestazione riservata alle imbarcazioni J24 e voluta dal Circolo Nautico Amici della vela Cervia e dalla moglie Francesca Focardi per ricordare l’armatore e timoniere di Kismet, un grande amico della Classe J24 e del mondo della Vela, una persona unica e uno stimatissimo professionista prematuramente scomparso nel 2016.

Otto imbarcazioni J24 (la composizione delle squadre è stata estrapolata dalla classifica finale del XII Campionato Invernale Memorial Pirini, in base ad uno specifico regolamento riportato nel bando) si sono date battaglia nel week end appena concluso in un round robin a coppie, con nove voli nell’arco di due giorni.

Alla fine, la vittoria è andata alla coppia composta dai J24 “Magica Fata” e “Marbea”.

“Ringrazio molto il Circolo per il grande entusiasmo con cui ha organizzato questa seconda edizione del Memorial dedicato a mio marito.-ha commentato Francesca Focardi -E’ stata davvero una bella iniziativa: da appassionata di vela ne sono davvero felice.”

“La crescita dell’iniziativa fa presagire per la prossima edizione alcune novità importanti come l’inserimento della figura di un giudice in acqua.” hanno aggiunto gli organizzatori del sodalizio romagnolo che dal 22 al 26 maggio organizzerà nelle acque di Cervia Milano Marittima il 39° Campionato Italiano Open J24, l’appuntamento clou della stagione 2019 del Monotipo più diffuso al Mondo.

