Sole e vento a Palma di Maiorca per la quarta giornata di regate

Scritto da Redazione News, Regate, Sport

PALMA DI MAIORCA – Non un giorno uguale all’altro nella Baia di Palma per la 50esima edizione del classico Trofeo S.A.R. Princesa Sofia a cui partecipano tutte le classi olimpiche, e che, quest’anno, assume ancora più valore perché per molti parte proprio da qui l’ultimo miglio della Road to Tokyo 2020. Se ieri il vento era leggero e variabile, oggi sui campi di regata c’era un vento steso e fresco da nord sui 16 nodi con raffiche fino a 20, per la gioia degli amanti della velocità.

Nei Nacra 17 Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (GS Fiamme Azzurre/CC Aniene) iniziano la giornata con due primi e chiudono con un decimo nella terza prova che li porta in terza posizione in classifica generale; Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene) partono con un 18 per poi incappare in un DNS, chiudono la giornata con un primo scivolando in generale in quinta posizione. Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (Compagnia della Vela Roma) con 12, 2 e 14 terminano provvisoriamente in 11esima posizione a 7 punti dal decimo. In testa alla classifica sono ancora gli australiani Jason Waterhouse e Lisa Darmanin seguiti dagli inglesi John Gimson e Anna Burnet.

Nei 470 femminili le francesi Camille Lecointre e Aloise Retornaz rimangono in testa alla flotta seguite dalle britanniche Hannah Mills e Eilidh McIntyre e dalle slovene Tina Mrak e Veronika Macarol. Salgono di due posizioni le azzurre Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini (Marina Militare/SV Guardia di Finanza) che con un terzo e un 14esimo di giornata occupano la 12esima posizione, Elena Berta con Bianca Caruso (CS Aeronautica Militare/Marina Militare) segnano oggi un 28 e un 12 che le fa scendere al 15esimo posto.

Nel 470 maschile gli svedesi Anton Dahlberg e Fredrik Bergström rimangono saldamente in testa alla classifica seguiti dai britannici Luke Patience e Chris Grube e dai kiwi Paul Snow-Hansen con Daaniel Willcox; Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare) incappano in una giornata difficile (24, 20) e scendono al 18esimo posto mentre Matteo Capurro e Matteo Puppo (YC Italiano) risalgono di una posizione chiudendo la giornata al 23esimo posto. Nei Laser Standard sale in prima posizione l’americano Christopher Barnard seguito dall’irlandese Finn Lynch e dall’inglese Elliot Hanson, Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza) guadagna 5 posizioni e sale al 23esimo posto, Gianmarco Planchestainer (SV Guardia di Finanza), Nicolò Villa (CV Tivano) e Marco Gallo (SV Guardia di Finanza) chiudono la quarta giornata rispettivamente in 44esima, 48esima e 49esima posizione.

Nei Laser Radial continua la leadership della danese Anne-Marie Rindom con l’olandese Marit Bouwmeester e la statunitense Erika Reineke in seconda e terza posizione, Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza) guadagna 8 posizioni e sale al 20esimo posto mentre Carolina Albano (Reale YCC Savoia) e Joyce Floridia (SV Guardia di Finanza) chiudono la quarta giornata rispettivamente in 34esima e 51esima posizione. Dylan Fletcher e Stuart Bithell rimangono in testa alla flotta dei 49er con gli argentini Yago e Klaus Lange in seconda posizione e gli spagnoli Diego Botin Chever e Iago Lopez Marra in terza. Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni (Marina Militare) incappano in una bandiera nera che sommata ad un 15esimo e un 37esimo li fa scivolare al 59esimo posto in classifica generale, Simone Ferrarese e Valerio Galati (CV Bari/LNI Trani) occupano la 61esima posizione.

Nei 49er FX salgono in prima posizione le brasiliane Martine Soffiatti Grael e Kahen Kunze, al secondo posto le neozelandesi Alexandra Maloney e Molly Meech e al terzo le britanniche Charlotte Dobson e Saskia Tidey. Carlotta Omari e Matilda Distefano (Sirena CN Triestino/Soc.Triestina Vela), uniche italiane nella flotta Gold, sono 18esime (14, 21, 20). Nei Finn continua la leadership del neozelandese Andrew Maloney con il britannico Giles Scott che sale in seconda posizione seguito dall’altro neozelandese Josh Junior, Federico Colaninno (YC Gaeta) occupa la 55esima posizione. Negli RS:X maschili sale in prima posizione il cinese Hao Chen mentre nelle tavole femminili a comandare è Yue Tan sempre per la Cina.

