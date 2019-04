Ottima trasferta a Cagliari della nostra Squadra Agonistica Optimist Scuola Vela V. Mankin

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Ben cinque i timonieri che hanno superato le Selezioni Interzonali Optimist 2019

Viareggio-Dopo aver disputato tutte le nove prove in programma nei tre giorni caratterizzati da tempo mite e vento medio leggero, si è conclusa la trasferta cagliaritana della nostra Squadra Agonistica della Scuola Vela Valentin Mankin impegnata nello scorso fine settimana nelle Selezioni Interzonali Optimist 2019.

“Le posizioni dei nostri ragazzi si sono definite pressoché da subito con lievi oscillazioni in base ai piazzamenti di giornata.- ha commentato Massimo Bertolani che li ha accompagnati e seguiti anche in questa trasferta “Ottima la rimonta di Federico Lunardi che in Day 3 ha recuperato quasi 20 posizioni. Vi posso garantire che il ritmo è stato serrato e massacrante. La squadra ha lavorato tantissimo. Hanno lottato sempre su ogni onda, senza risparmio.

Sono state nove prove impegnative e combattute. Sono state giornate emozionanti per tutti, in mare e a terra … penso alle lacrime di Emma, al sorriso di Tommaso, alla grandissima reazione di Federico Lunardi e Federico Querzolo … alla fine tutti bravi ed emozionanti. A Cagliari si sono affrontati 125 regatanti della II, III e IV Zona FIV cioè Toscana+LaSpezia, Umbria, Lazio, e Sardegna, su circa 240 aventi diritto con 31 posti disponibili per questo raggruppamento. I trentuno selezionati a Cagliari comporranno un totale di 140 timonieri qualificati nelle quattro selezioni interzonali svolte in contemporanea questo fine settimana in tutt’Italia (a Bari, Cagliari, Sistiana e Varazze).”

I portacolori della Scuola Vela Mankin che sono riusciti a passare il turno, alla fine, sono Tommaso Barbuti 8°, Manuel Scacciati 11°, Adalberto Parra 15°, Margherita Pezzella 19° ed Emma Maltese 28°. Selezione sfiorata per Federico Lunardi 32°… seguono Federico Querzolo 43°, Samuele Bonifazi 76°, Chiara Chiara 80°, Adele Ferrarini 91°, Alessia Alfano 103° e Matteo Graziani 122°.

Ben cinque (quasi sei) dei nostri dodici atleti passano, quindi, il turno e parteciperanno alla 1° e alla 2° Selezione Nazionale per Campionati Europei e Mondiali che si svolgeranno nelle prossime settimane rispettivamente a Napoli e a Follonica.

La 1^ Selezione Nazionale Optimist si svolgerà dal 27 aprile al 1° maggio e sarà organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Napoli con la collaborazione della Sezione Velica della Marina Militare, del Circolo Canottieri Napoli e Mascalzone Latino Sailing Team e con il patrocinio del Comune di Napoli e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

Se possibile, saranno disputate nove prove (con un massimo di tre al giorno) nello specchio di mare antistante il Castello dell’Ovo.

Venerdì 26 e sabato 27 saranno dedicati alle iscrizioni e ai controlli preventivi.

Domenica 28, ultimate le iscrizioni e i controlli preventivi stazza, si svolgerà lo Skipper meeting (ore 10) e, a seguire, il meeting Persone di Supporto. Alle ore 12 verrà dato il segnale di avviso della prima prova. Le regate proseguiranno sino a mercoledì 1° maggio. Non è previsto alcun limite di orario per la partenza della prova di chiusura della manifestazione. Al termine delle regate si svolgerà la premiazione durante la quale saranno premiati i primi 5 classificati, le prime 3 classificate femminili ed verranno consegnati altri premi a discrezione del Comitato Organizzatore.

