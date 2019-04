J/70 CUP: CALVI NETWORK, M-SAILING E PETITE TERRIBLE SUL PODIO A SCARLINO

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Scarlino - Il primo round della stagione va a Carlo Alberini, che sale sul gradino più alto del podio con Calvi Network, seguito dal russo Andrey Malygin su M-Sailing – che si aggiudica anche la Corinthian Division -e da Claudia Rossi al timone di Petite Terrible. Due le prove disputate nella giornata odierna, con condizioni di vento leggero – fra 6 e 8 nodi – che hanno visto grande battaglia in mare: i polacchi di MAG e i russi di Joyfull sono stati gli autori dei bullet di giornata.

Un weekend con condizioni meteo davvero complicate per gli equipaggi e per il Comitato di Regata – presieduto da Giuliano Tosi – che è riuscito comunque a far disputare cinque prove alla flotta. Ottima come sempre l’organizzazione dell’evento da parte del Club Nautico Scarlino, che ha ospitato le 52 imbarcazioni iscritte al primo evento della stagione J/70.

Classifica J/70 Cup Scarlino

Calvi Network (ITA) Carlo Alberini, 20 punti

M-Sailing (RUS) Andrey Malygin, 21 punti

Petite Terrible (ITA) Claudia Rossi, 26 punti

Classifica Corinthian Division

M-Sailing (RUS) Andrey Malygin, 22 punti

White Hawk (ITA), Gianfranco Noè, 34 punti

Quarter2eleven (SUI), Silvan Zuppinger, 58 punti

J/70 Italian Class è supportata per la stagione 2019 da Henri Lloyd come Official Clothing Partner e da Armare Ropes, Garmin, Key One, IMAC Technologies, Girmi, Serena Wines e Powerade.

Il prossimo appuntamento con la J/70 Cup 2019 è in programma a Marina Dorica – Ancona, dal 10 al 12 Maggio 2019.

Leggi anche: