CAMPIONATI EUROPEI RS:X: Tutto pronto a Palma di Maiorca

Scritto da Redazione Internazionale, News, Regate, Sport

Da domani 9 aprile a sabato 13 aprile

In acqua nella baia di Palma di Maiorca quasi 350 atleti provenienti da tutto il mondo pronti a confrontarsi per quello che è considerato il secondo evento più importante dopo il Mondiale di Classe: i Campionati Europei RS:X che assegneranno i titoli maschili e femminili Open, European, European U21 e European Youth (U19).

Squadra italiana al gran completo a Palma di Maiorca (SPA) in una delle specialità in cui l’Italia esprime diversi atleti di spicco, primo fra tutti il campione europeo in carica Mattia Camboni (G.S. Fiamme Azzurre) che dovrà difendere il titolo conquistato nelle acque di Sopot in Polonia nell’agosto 2018.

Altissimo il livello tecnico dei partecipanti per questa Classe nata in occasione delle Olimpiadi di Pechino 2008 e da allora cresciuta esponenzialmente con oltre 3.000 praticanti in 60 nazioni. Le differenze tra la tavola maschile e quella femminile sono unicamente nella dimensione della vela: 9,5 mq per gli uomini e 8,5 mq per le donne e gli Under 19.

Questa sera la cerimonia di apertura presso il circolo organizzatore Club Nautico Arenal, le regate di flotta inizieranno domani martedì 9 aprile alle ore 11 per concludersi venerdì 12.

La giornata di sabato 13 sarà dedicata alle Medal Race per i migliori 10 di ogni categoria.

Visto l’elevato numero dei partecipanti, gli atleti saranno divisi in flotte che regateranno prima in una serie di regate di qualificazione per poi accedere alle serie finali, per i migliori 10 in classifica sabato sono previste le Medal Race conclusive a punteggio doppio.

Due i campi di regata previsti suddivisi in Senior maschili/femminili e Youth maschili/femminili.

Questi gli atleti italiani presenti a Palma

WOMEN

Flavia Tartaglini (S.V. Guardia di Finanza); Marta Maggetti (S.V. Guardia di Finanza); Veronica Fanciulli (C.S. Aeronautica Militare); Giorgia Speciale (CC Aniene); Laura Linares (CC Roggero Lauria);

Youth

Allegra Ardizzone (Y) (CC Roggero Lauria); Aurora De Felici (Y) (Windsurfer Shilling Center); Marta Monge (Y) (CN del Finale)

MEN

Mattia Camboni (G.S. Fiamme Azzurre); Daniele Benedetti (S.V. Guardia di Finanza); Matteo Evangelisti (LNI Civitavecchia); Luca Di Tomassi (LNI Civitavecchia); Carlo Ciabatti (CV Windsurfing C. Cagliari); Antonino Cangemi (CC Roggero Lauria); Tommaso Maria Maglione (RYCC Savoia)

Youth

Nicolò Renna (Y) (CS Torbole); Giorgio Stancampiano (Y) (CC Roggero Lauria); Riccardo Onali (Y) (CV Windsurfing C. Cagliari); Dario Masoni (Y) (LNI Civitavecchia); Andrea Guida Di Ronza (Y) (Windsurfer Shilling Center); Simone Montanucci (Y) (LNI Civitavecchia); Luca Mignanti (Y) (LNI Civitavecchia)

Classifiche e aggiornamenti dal campo di regata sul sito ufficiale della manifestazione qui: http://www.rsxclass.org/europeans2019/

