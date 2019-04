Circolo Velico Ravennate, si scaldano i motori per la stagione di vela d’altura

Marina di Ravenna- Con il Campionato di Primavera qualifica per il campionato Nazionale di Altura, in programma per il prossimo week end, inizia la stagione delle regate organizzate dal Circolo Velico Ravennate per le barche d’altura.

Due giorni di prove con percorsi tecnici nelle acque di Marina di Ravenna, una tradizione ormai consolidata. Il Circolo Velico si sta impegnando per rendere più completo e divertente il calendario e invita gli armatori a partecipare nelle classifiche Orc, Orc Club e rating FIV, per correre in tempo compensato e ottenere classifiche più equilibrate. Sono anche indicazioni che arrivano dalla Federazione Italiana Vela che si impegna a tenere vivo il settore.

Il 25 aprile inizia una nuova manifestazione, la Martini Cup che inizia con le prime due prove (vento permettendo) da Ravenna e si sposterà dopo la loro conclusione con una regata costiera prima verso Cesenatico e poi verso Rimini dove si concluderà.

In luglio, nel week end del 6 e 7, la seconda edizione di Profumo di Legno – Wooden Week End, un raduno aperto a tutte le imbarcazioni costruite di legno, senza limiti di età. L’anno scorso le banchine del Circolo hanno visto protagoniste alcune imbarcazioni importanti, come Moretto, Cochabamba, Strale, Rijoro. Domenica 7 luglio con partenze differite, ci sarà il tradizionale Trofeo Ceccarelli.

Dopo la pausa estiva il calendario propone nelle giornate del 16 e 17 novembre la CVR Winter Cup, due giorni di prove serrate e molto tecniche. Per chi è interessato i bandi sono disponibili sul sito del Circolo Velico Ravennate

