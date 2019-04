ELBA/VELA: INIZIA LA STAGIONE L’’EQUIPE PER L’AGONISTICA CVMM

Marciana Marina – Dopo gli allenamenti invernali anche equipaggi della squadra agonistica del Circolo della Vela Marciana Marina è iniziato la stagione della classe L’Equipe con la 1a Regata Nazionale disputatasi a Loano lo scorso fine settimana.

Sulla linea di partenza si sono schierati gli equipaggi formati da Giulia Costanzo e Graziella Del Balzo Piazza nella categoria Evo, mentre nella categoria Under 12 erano in mare Riccardo Coppo e Anna Allori: nelle rispettive classifiche i ragazzi marinesi hanno entrambi concluso la loro prova al quarto posto finale.

Il prossimo appuntamento stagionale li vedrà in gara a Castiglione della Pescaia dove nei giorni 5/5 maggio prenderanno parte alla 2° Regata Nazionale.

Nel frattempo Antonio Salvatorelli e Dennis Peria hanno partecipato alla 2a Regata Nazionale riservata alla classe 29er, manifestazione che si è svolta sul campo di regata del Circolo del Remo e della Vela Italia Napoli che, come ha commentato Antonio Salvatorelli: “L’organizzazione del circolo è stata esemplare e ben controllata così che la manifestazione si è svolta al meglio pur in condizioni meteo molto variabili.

E’ stato possibile disputare sei delle otto prove previste dal programma e noi abbiamo concluso al 23° posto su una flotta di quasi 60 partecipanti, un risultato dovuto alle condizioni che non sono state l’ideale per noi che preferiamo il vento più forte”.

Il prossimo appuntamento è ora fissato per la fine di aprile quando a Punta Ala si disputerà la 3° Regata Nazionale.

Continuano intanto sul mare di casa gli allenamenti – con grande entusiasmo - del neo equipaggio 29er formato da Alessio Caldarera e Matteo Peria che sono passati dalla classe L’Equipe per raggiunti limiti di età: grazie ai risultati ottenuti proprio con la classe L’Equipe i due ragazzi marinesi sono stati recentemente premiati a Firenze con l’Attestato al Merito Sportivo per “L’impegno e i brillanti risultati conseguito nella stagione agonistica 2018”.

LA ROTTA DELLA FRATELLANZA

Il Circolo della Vela Marciana Marina annuncia che a fine aprile, nei giorni 25/28 aprile, ripartirà l’attività agonistica con la prima manifestazione del calendario 2019: in collaborazione con i Fratelli della Costa sarà riproposta la La Rotta della Fratellanza manifestazione aperta a tuute le imbarcazioni da diporto che già lo scorso anno aveva riscosso un notevole successo di partecipazione.

