Milano: Vela GO dal 2 al 5 maggio

Torna Expo per lo Sport, il parco giochi dello sport per ragazzi dai 4 ai 14 anni!

Vela GO sarà presente dal 2 al 5 maggio in Arena Civica, all’interno del Parco Sempione a Milano

Insieme a noi, tanti altri sport per far vivere ai vostri giovani atleti un’esperienza sportiva unica, tutta da sperimentare!

Anche quest’anno l’appuntamento con lo sport per tutti i ragazzi di Milano, e non solo, è dal 2 al 5 maggio, quando l’Arena Civica verrà trasformata in un parco giochi dello sport con Expo per lo Sport. Dai 4 ai 14 anni, i ragazzi saranno accolti da oltre 40 discipline sportive da scoprire, provare e conoscere, prima con la scuola, giovedì e venerdì, poi con la famiglia, il sabato e la domenica, quando i giovanissimi potranno girare liberi tra le varie discipline e scegliere cosa più li attrae.

L’evento, fortemente voluto dal Comune di Milano, prende vita grazie al supporto dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia AT Milano, il CONI Lombardia, delegazione di Milano, la Scuola di Scienze Motorie dell’Università degli studi di Milano.

E a soddisfare tutti questi giovani curiosi di sport, ci saranno le federazioni e le società sportive. Tra le discipline che animeranno l’Arena Civica, ci sarà la nostra associazione che consentirà di provare in piscina lo stand up paddle.

Expo per lo Sport si riconferma essere un grande evento che ha l’obiettivo primario di incuriosire e appassionare allo sport e trasmettere i valori che esso porta in sé, tra cui lo spirito di squadra, il rispetto delle regole, la passione, la determinazione e il sacrificio.

L’evento insegna ai ragazzi i principi di un corretto stile di vita, l’importanza dell’attività fisica regolare e aiuta a combattere l’abbandono sportivo in età adolescenziale.

Ingresso gratuito

