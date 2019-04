Meeting del Garda Optimist, cresce l’attesa per la 37° edizione

Riva del Garda- A meno di una settimana dall’inizio della 37° edizione del Meeting del Garda Optimist, manifestazione che nel corso degli anni si è affermata come appuntamento immancabile per centinaia di piccoli velisti provenienti da tutto il mondo, la Fraglia Vela Riva è in fermento e si lavora a tutto ritmo per far sì che, anche nel 2019, l’evento si riveli all’altezza delle aspettative da record (in tutti i sensi!) create nel corso degli anni.

Sono 1164 gli iscritti attualmente presenti nell’entry list, di cui 170 Cadetti (nati nel 2009 e 2010) e 994 Juniores (nati tra il 2004 e il 2008), ma si stima se ne potranno aggiungere altri nelle ultime giornate che precedono l’evento: Italia e Germania sono le squadre più significativamente rappresentate, ma non mancheranno giovani velisti da tutto il mondo, per un totale di quarantuno Paesi rappresentati, tra cui le isole Bahamas, Bermuda, Cayman, Isole Vergini Britanniche e Turks and Caicos. Un atleta porterà la bandiera del Kenya nella categoria Juniores, mentre crescono di anno in anno i numeri delle squadre degli Emirati Arabi Uniti, del Belgio, della Danimarca e della Russia, in entrambe le categorie.

Giancarlo Mirandola, Presidente della Fraglia Vela Riva, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver superato anche quest’anno la quota dei mille iscritti e faremo di tutto affinché sia un grande evento, all’altezza delle precedenti edizioni. Ringrazio sin da ora tutto il personale dipendente, lo staff e tutti i volontari che ogni anno ci permettono di mettere in piedi una così importante manifestazione”.

Il 37° Meeting del Garda Optimist partirà mercoledì 17 aprile con la quinta edizione della Country Cup, nella quale le nazioni partecipanti faranno scendere in acqua i loro migliori atleti per una sfida articolata su tre prove nel segno della sportività. Il pomeriggio proseguirà con la cerimonia di apertura e la sfilata dei giovani velisti nelle vie principali di Riva del Garda.

Il primo segnale preparatorio dell’edizione 2019 del Meeting del Garda Optimist è previsto per le 13 di giovedì 18 aprile: gli atleti della categoria Cadetti potranno completare fino ad otto prove, mentre sono nove le regate in programma per i velisti Juniores; entrambe le categorie potranno scartare il peggior risultato della serie al completamento della quarta regata.

