PRESENTATA LA “SETTIMANA VELICA INTERNAZIONALE ACCADEMIA NAVALE E CITTÀ DI LIVORNO 2019”

LIVORNO – Il giorno 16 aprile 2019, alle ore 11:00, presso l’Accademia Navale di Livorno si svolgerà la Conferenza Stampa di presentazione della “Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno 2019”, in programma dal 23 Aprile al 1° Maggio 2019. Presenti per il Sindaco di Livorno dottor Massimiliano Bendinelli, il Comandante dell’Accademia Navale, contrammiraglio Pierpaolo Ribuffo, e il Presidente del Comitato dei Circoli velici di Livorno, Andrea Mazzoni.

La “Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno” è un evento articolato che prevede competizioni di 12 diverse classi di regata (ORC/IRC, Tridente 16, Optimist, Laser, Hansa 303, Vele Latine, 2.4 Mr, Martin 16, J24, Asso Bug, Windsurf e Vele d’Epoca) e trae origine dalla “Regata del Centenario” che si svolse nel 1981, quando l’Accademia Navale compì il suo primo secolo di vita. Grazie alla sinergia tra Accademia Navale, Comune di Livorno e circoli velici del territorio è diventato un appuntamento importante nel panorama delle regate nazionali ed internazionali.

Durante la conferenza stampa saranno illustrati i dettagli della Naval Academies Regatta, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Vela (LIV), che vedrà sfidarsi davanti alla bellissima Terrazza Mascagni equipaggi provenienti da 24 Paesi del mondo. Sarà inoltre presentata la “Regata dell’Accademia Navale”, una regata d’altura di oltre 600 miglia nautiche che parte da Livorno, doppia una prima boa di fronte Porto Cervo ed una seconda di fronte Napoli. Nessun altro vincolo. La rotta abbraccia gran parte del Mar Tirreno ed è tra le più interessanti regate mediterranee.

L’edizione 2019 della manifestazione sarà caratterizzata da numerose iniziative di promozione del mare tra le quali il concorso artistico “Il mare e le Vele”, organizzato in collaborazione con il quotidiano “Il Tirreno”, e da importanti iniziative benefiche in collaborazione con Fondazione Francesca Rava–NPH Italia Onlus e Unicef. Non mancherà il tradizionale convegno sulla tutela dell’ecosistema marino che, quest’anno, affronta il tema di come “preservare il mare – in rotta verso l’acquisizione di una mentalità plastic free”.

