Il 7 e l’8 giugno torna l’Etrusca’s Cup

Regata di 90 miglia che costeggia la Costa degli Etruschi e fra le isole dell’Arcipelago Toscano

La regata è stata presentata giovedì, assieme alla prossima in programma, Elbable, presso la prestigiosa Officina Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella di Firenze

Rosignano Solvay-Il 7 e l’8 giugno torna l’Etrusca’s Cup, alla sua III edizione, regata di 90 miglia organizzata dallo Yacht Club Cala de’ Medici (YCCM) con partenza e arrivo dal Porto turistico di Rosignano Marina Cala de’ Medici. La regata è stata presentata giovedì scorso, assieme alla prossima in programma, Elbable, presso la prestigiosa Officina Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella di Firenze, del Socio sostenitore dello YCCM Ing. Eugenio Alphandery e sponsor dell’evento. Presenti alla presentazione, oltre all’Ing. Eugenio Alphandery e all’Ammiraglio Stefano Porciani, Presidente dello YCCM, anche l’AD e Direttore portuale di Marina Cala de’ Medici Matteo Italo Ratti, il Consigliere dello YC e del Marina Quirino Fausto Sestini e il Consigliere dello YC Alessandro Pini.

“Ringraziamo l’Ing. Eugenio Alphandery che ci ha dato la possibilità di tenere presso questa prestigiosa sede la presentazione anche della terza edizione di Etrusca’s Cup. Oggi è la prima tappa di avvicinamento alla terza edizione di Etrusca’s Cup che prenderà il via venerdì 7 giugno nel tratto di mare al largo tra il Porto di Rosignano, l’Isola di Capraia e il golfo di Baratti, per arrivare, dopo una navigazione notturna, al Cala de’ Medici.

Si tratta di una regata di media lunghezza che si svolge su un percorso di 90 miglia, comunque impegnativa sia per la costante attenzione nella condotta della navigazione, poiché si svolge per la maggior parte nell’arco notturno, che per la ricerca della migliore strategia e regolazione delle vele per cogliere tutti i cambi di vento.

Le imbarcazioni che parteciperanno alla regata potranno usufruire degli ormeggi che il Porto Cala de’ Medici mette a disposizione gratuitamente dal giorno 4 al 12 giugno. Per tutti coloro che partecipano alla 151 Miglia, inoltre, e si iscrivono all’Etrusca’s Cup, c’è la possibilità dell’ormeggio gratuito, sempre presso il Porto di Rosignano, fin dal 1° giugno”, ha affermato l’Amm. Stefano Porciani, Presidente dello YCCM.

L’Amm. Porciani ha poi fatto presente che il benvenuto ai regatanti sarà reso nella nuova sede dello YCCM che si affaccia sulla piazza del centro commerciale del Porto Cala de’ Medici con un augurale aperitivo. Terminate le operazioni preliminari della regata, il segnale di partenza verrà dato alle ore 16.00 del 7 giugno. Sabato 8 giugno, al termine della regata, classifiche e premiazione durante il tradizionale dinner party riservato a tutti i partecipanti alla regata.

Subito dopo l’Etrusca’s Cup, il 21-22 e 23 giugno, in programma per tutti i regatanti la partenza per l’Isola d’Elba con la regata Elbable. “Questa regata, giunta ormai alla sua VIII edizione, è stata citata come regata tecnica nel libro della Federazione Italiana Vela. È una regata tecnica perché è l’armatore a dover scegliere se compiere il giro dell’Isola girando a destra oppure a sinistra, ovvero in senso orario o antiorario.

Non è, però, una regata solo per barche performanti, ma possono cimentarsi anche barche più lente. Particolarità di questa regata è che si incontrano dei punti, girando attorno all’Isola, dove il vento non c’è: complesso è uscire da queste zone”, ha spiegato Alessandro Pini, Consigliere dello YCCM e Patron assieme alla sua famiglia della manifestazione.

“Dopo Elbable non ci fermiamo. Appuntamento, infatti, per tutti a settembre per La Rotta del Vino e dell’Olio e ad Ottobre per la Totano’s Cup!”, ha concluso l’Amm. Porciani.

