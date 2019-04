Meeting del Garda Optimist: Alla vigilia della 37° Edizione, l’Italia vince la Country Cup con il fragliotto Demurtas

Riva del Garda- La vigilia della 37° edizione del Meeting del Garda Optimist è un successo per l’Italia e per la Fraglia Vela Riva in particolare: il giovane atleta Alex Demurtas, già Campione Europeo nel 2018, si è aggiudicato oggi la 5° Edizione della Country Cup.

L’atleta italiano si è imposto ai vertici della classifica della manifestazione che da ormai cinque anni anticipa l’inizio dell’attesissimo Meeting del Garda Optimist, lasciandosi alle spalle oltre trenta atleti in rappresentanza di altrettanti paesi del mondo.

I giovani velisti, selezionati tra i migliori atleti delle squadre nazionali partecipanti al Meeting, hanno disputato tre prove in condizioni meteorologiche eccellenti, con Ora stabile tra gli 8 e i 12 nodi.

Grazie al finale esplosivo (13-2-2 i parziali odierni), Demurtas si è lasciato alle spalle il rappresentante della Germania Casper Ilgenstein (12-5-6) e il Finlandese Henrik Poulakka (10-10-5).

I vincitori delle tre prove disputate oggi nella Country Cup sono stati, nell’ordine, l’Ungherese Olivier Demjen (1-18-UFD), lo Svedese Emil Wolfgang (UFD-1-19) e il Brasiliano Eduardo Zeitone Guimaraes (2-23-1).

Dopo aver tifato per i connazionali dalle rive gremite del Lago di Garda, gli oltre 1100 piccoli velisti iscritti alla 37° Edizione del Meeting del Garda Optimist sfileranno ora nelle vie di Riva del Garda per la tradizionale festa di apertura.

In acqua l’appuntamento è invece fissato alle 13.00 di domani, giovedì 18 aprile, per il primo segnale preparatorio del 37° Meeting del Garda Optimist.

