SPORT E SANO DIVERTIMENTO AGLI EVENTI BENETEAU FIRST IN TUTTA EUROPA

Scritto da Redazione Eventi, Internazionale, Italia, News, Regate, Sport

BENVENUTA STAGIONE DELLA VELA!

Parallelamente all’organizzazione in Francia della First Cup e del suo apice rappresentato dalla Beneteau Cup, Beneteau riunirà in diversi paesi europei gli armatori che desiderano superare i loro limiti e spingere la loro barca a vela First ad esprimere tutto il suo potenziale in gara. Coniugando la competizione e la gioia di far parte di una comunità calorosa, gli eventi First si svolgeranno durante tutta la stagione in luoghi dove la vela è una vera passione e per diffondere i valori della barca a vela First come performance, divertimento e spirito di gruppo.

LA FIRST CUP RINNOVA LO SPIRITO SPORTIVO DI BENETEAU

Rinnovando lo spirito sportivo delle sue origini, Beneteau da inizio proprio in questi giorni alla First Cup, il primo campionato pensato per riunire i velisti a bordo del First 24. Come parte di questa nuova competizione, c’è anche il tanto atteso ritorno della Beneteau Cup, riservata a tutti gli armatori di Beneteau. Dedicata esclusivamente alla barca a vela Beneteau First 24, la nuovissima First Cup è stata pensata per promuovere sport e momenti conviviali tra armatori ed equipaggi della flotta Beneteau.

L’obiettivo è quello di creare una comunità di appassionati intorno a questa barca, l’ultima novità della gamma First. Una tribù sportiva e di amici allo stesso tempo, che ama sfidare se stessa, con un spirito positivo! Si tratta di una competizione che comprende tre avvincenti appuntamenti: lo Spi Ouest France dal 18 al 22 aprile a Trinité sur Mer dal 18 al 22 aprile, il Grand Prix Ecole Navale dal 26 maggio al primo giugno a Brest e la Beneteau Cup alle Sables d’Olonne dal 28 al 30 giugno.

Elegante in regata così come in crociera, il Beneteau First 24, scafo di enorme successo, è il perfetto compromesso tra le barche a vela performanti, carrellabili ed abitabili; eccezionale per regate da quattro persone, può accogliere fino a sei persone in crociera e fino a otto per uscite giornaliere.

E’ INIZATA LA FIRST CUP, UNA COMPETIZIONE IN 3 ATTI

SPI Ouest France dal 18 al 22 Aprile 2019 dal 18 a La Trinité sur Mer

Prima tappa di questo nuovo campionato in grado di sedurre velisti esperti e novizi, la SPI Ouest France sta riunendo più di 400 barche a vela durante questo atteso fine settimana di Pasqua, nella magica cornice del Golfo del Morbihan. La flotta dei First 24 è partita nella categoria monodesign; i First 27 possono gareggiare in HN Osiris, al di fuori della First Cup.

Seguirà poi il Grand Prix Ecole Navale dal 26 maggio al 1 giugno 2019 a Morgat

I First 24 si schiereranno alla partenza del Gran Priz Ecole Navale, secondo atto della First Cup, in coppia con il Campionato Francese One Design Racer/Cruiser Championship. Organizzato dalla Scuola Navale di Brest, l’evento riunisce quasi 1000 membri su più di 200 imbarcazioni e permette ai concorrenti di tutte le età e livelli di competere in condizioni di parità in ciascuna delle 16 classi rappresentate. A terra, un sistema di ospitalità unico nel suo genere conferirà a questo Gran Premio una dimensione eccezionalmente generosa, molto apprezzata da tutti i concorrenti. A Morgat è prevista anche una flotta dei First 27, come è successo ogni anno nelle ultime sei stagioni.

Beneteau Cup dal 28 al 30 Giugno 2019 a Sabels d’Olonne

Per chiudere in grande stile la competizione, l’ultima prova della First Cup si terrà nel porto iconico di Les Sables d’Olonne, durante la Beneteau Cup.

Oltre alla comunità degli armatori First 24, tutti gli armatori di barche a vela delle varie gamme Beneteau – First, Oceanis e Sense – sono attesi durante l’ultimo fine settimana di giugno per un’esperienza indimenticabile al largo della costa della Vandea, preparata con passione dai team e dai concessionari Beneteau.

Con il sostegno di molti partner tra cui Suzuki, Raymarine, For Water e AltéAd Augizeau, la First Cup promette di essere un grande evento nel mondo della vela sportiva.

Il fortunato vincitore sarà premiato alla cerimonia di premiazione che si terrà il prossimo dicembre al Nautic Boat Show di Parigi.

Attraverso la First Cup, la finale della Beneteau Cup in Francia e gli eventi First in Europa, Beneteau restituisce tutta la sua vitalità alla leggendaria gamma First, guidata dai suoi valori di condivisione e sportività, in totale sintonia con il nuovo acronimo della gamma: divertimento, facilità d utilizzo, robustezza, semplicità, tecnologia.

Calendario degli appuntamenti in Europa

CROAZIA_ LA SFIDA | First 18 – 24 – 24 – 27

da 9 al 12 Maggio Jezera-Murter

Storicamente organizzato dal team Seascape, questa esclusiva regata di lunga distanza è rivolta a tutti i possessori di First pronti a flirtare con e superare i limiti della loro zona di comfort. Nell’incantevole paesaggio dell’arcipelago delle Incoronate in Croazia, i concorrenti possono scegliere tra diversi percorsi: ognuno ha la propria sfida sui turchesi mari dell’Adriatico!

SVIZZERA_ RUND UM | FIRST 24 – 27

dal 21 al 23 Giugno a Lindau

Lunga 60 miglia nautiche, Rund Um è una delle regate più antiche d’Europa: ogni anno riunisce circa 400 squadre sul magico Lago di Costanza, tra Germania, Svizzera e Svizzera Austriaca e circondato da cime alpine.

DANIMARCA _ VEGVISIR First 18 – 24 – 27

dal 15 al 17 Agosto a NYKØBING

Questa regata prende il nome da un antichissimo simbolo nordico, su cui i velisti vichinghi si affidavano per ritrovare la via del ritorno in caso di maltempo o tempeste. Un programma completo per questa impegnativa competizione, in doppio o in solitaria, sulle acque danesi.

DANIMARCA _ SILVERRUDDER | First 18 – 24 – 27

dal 20 al 22 Settembre a Svendborg

Quest’anno, più di 400 partecipanti saranno presenti alla partenza della più grande regata al mondo, per un corso di 134 miglia nautiche intorno la Fyn Island, nel sud della Danimarca.

ITALIA_THE CUP | First 18 – 24

dal 9 al 12 Ottobre, Torbole

Un altro evento organizzato dai team di Seascape, interamente riservato ai proprietari dei First che vogliono placare la loro sete di prestazioni e sensazioni. Tutto tranne che una regata tradizionale: così potremmo definire questa gara dedicata soprattutto al piacere del veleggiare e del divertimento, sul famoso spot della vela per eccellenza: il Lago di Garda.

CROAZIA _ ABUKA | First 27

dall’8 al 10 Novembre a Vodice

Dal porto croato di Vodice, il percorso della regata d’altura conduce a sud verso la piccola isola vulcanica di Jabuka, famosa per i suoi effetti magnetici e la sua capacità di “confondere le bussole”. Senza dubbio questo non smorzerà l’entusiasmo dei velisti First!

