La Duecento del Circolo Nautico Santa Margherita

In 70 per la 25^ edizione dal 3 al 5 maggio

Il 3 maggio torna una delle regate più amate dell’Adriatico, La Duecento, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Main Sponsor Birra Paulaner, affiancato quest’anno da Vennvind, nuovo marchio di abbigliamento tecnico nautico che strizza l’occhio al glamour.

La venticinquesima edizione, quarta tappa del Campionato Italiano Offshore, valida per l’assegnazione del Trofeo Masserotti, si disputerà lungo il classico percorso da Caorle con rotta su Grado, dove doppiata la boa foranea inizierà la discesa verso l’isola di Sansego, con l’insidioso attraversamento del Quarnaro, per dirigere poi la prua verso il traguardo, per un totale di duecento miglia no stop.

A dieci giorni dal via in programma venerdì 3 maggio alle ore 10.00, sono una settantina le imbarcazioni iscritte, provenienti da tutto l’Adriatico e da Austria, Germania, Croazia, Slovenia, Francia e Svizzera.

“La stagione 2019 si è aperta con una bellissima edizione de La Ottanta, con la partecipazione di molti nuovi equipaggi, alcuni dei quali hanno scelto di correre anche a La Duecento.” dichiara Gian Alberto Marcorin, Presidente del Circolo Nautico Santa Margherita “Una regata d’altura porta emozioni sia per chi cerca la vittoria o l’affermazione al Campionato Italiano Offshore, sia per chi l’affronta per la prima volta. Tagliare il traguardo, primi o ultimi, dopo aver vissuto tante miglia in condizioni diverse, è sempre una soddisfazione, a prescindere dal risultato.”

La flotta più numerosa sarà quella della categoria XTutti, dove dove in aggiunta agli affezionati della competizione, ci saranno molti volti nuovi.

È presto per capire chi potrà scrivere il suo nome nell’albo d’oro dei vincitori, ma tra gli iscritti nella categoria XTutti c’è sicuramente chi pensa al Trofeo Paulaner Line Honor, come Rebel di Manuel Costantin con l’olimpionico Lorenzo Bodini al timone (già vincitore assoluto 2018 su Escandalo), Jack Sparrow, Stream 40 di Franco Bressan, Renoir G.S. 40 di Mario Pellegrini, i Millenium 40 Aurele di Piero Santin e Luna per te dello Sporting Club Duevele con Andrea Boscolo alla tattica e scafi più piccoli ma ugualmente competitivi come Overwind, Farr 30 di Lorenzo De Facci con l’esperto Francesco Rigon al timone.

Nella categoria X2, la battaglia si annuncia interessante, a partire dal campione croato di sci alpino (4 medaglie olimpiche) Ivica Kostelic, vincitore assoluto della 500×2 2018 che si presenta al via in coppia con Darko Prizmic sul Class 40 Croatia Full of Life, ai fratelli Cristiano e Alessio Verardo sul loro Class 40 Kika Green Challenge e Città di Grisolera, FY45 di Franco Daniele con Cesare Bressan.

Non mancheranno gli habituè, come Black Angel di Paolo Striuli in inedita coppia con Federico Montagner,William B di Bottecchia/Trevisan, De Rossi/Pellegrini su Pokekiakkere, Yak 2 di Gallo/Biasio, Demon-X di Borgatello/Lombardo, Skip Intro di Romano/Favaro e Andrebora di Roberto Mattiuzzo, che festeggia la sua decima partecipazione alla 200×2 in coppia con l’amico Francesco De Cassan.

La Classe Mini 650 vedrà al via nove equipaggi, tra cui i Proto Aquilante di Chiericato/Salviato e Satanas di Roberta Fazzana, e Serie come Liska di Bertotti/Molinaro, Pepper di Balbini/Zerbinati, Mira di Sassi/Tuzzato tra gli altri.

Come ogni anno, non mancheranno i Multiscafi con nove equipaggi, molti dei quali giungeranno dall’Europa del Nord per correre lungo i nostri mari caldi, oltre agli italiani Playtime di Ciscato/Vicentini e Turbolenta del barese Francesco Impellizzeri, presidente dell’Associazione Italiana Multiscafi, alla loro prima La Duecento.

L’edizione 2019 si aprirà giovedì 2 maggio presso il Villaggio La Duecento a Porto Santa Margherita, dove saranno presenti la segreteria e stand dei partner della regata, che animeranno il Piazzale Darsena.

La Duecento è organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con le darsene cittadine Marina 4 e Darsena dell’Orologio, con il supporto del Comune di Caorle e la partnership di Cantina Colli Soligo, OM Ravenna, Dial Bevande, Aurora Scs, Marina Sant’Andrea, Antal, Astra Yacht Auto Davanzo.

La regata si correrà X2 e XTutti con i sistemi compensati ORC, IRC, Mocra e sarà possibile monitorare in tempo reale la posizione delle imbarcazioni, grazie ai sistemi di rilevamento satellitari SGS Tracking installati a bordo.

Le previsioni meteo saranno affidate al team di Trim-Translate Into Meaning e curate da Andrea Boscolo, esperto di meteo strategia per le regate.

Il bando di regata è on-line nel sito www.cnsm.org, per aggiornamenti, foto e video è attiva la pagina Facebook Circolo Nautico Porto Santa Margherita.

FOTO edizione 2018: Andrea Carloni/CNSM

