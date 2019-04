NotyfiMe Pilgrim firma la prima giornata della Regata Nazionale Trofeo J24 L.N.I. Livorno

Valida come seconda tappa del Circuito Nazionale J24.

Due le prove disputate nelle acque labroniche antistanti l’Accademia Navale e Ardenza.

Livorno-Nelle acque labroniche antistanti l’Accademia Navale e Ardenza si è appena conclusa la prima delle due giornate di regate che assegneranno il Trofeo J24 L.N.I. Livorno.

Alle 11.30 di oggi, mercoledì 24 aprile, infatti, il Comandante dell’Accademia Navale di Livorno, Ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, ha dato il via all’edizione 2019 della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale e Città di Livorno nell’ambito della quale spicca la Regata Nazionale Trofeo J24 L.N.I. Livorno organizzata dalla Lega Navale Italiana sez. di Livorno e valida come seconda tappa del Circuito Nazionale J24 che, dopo nove manche, assegnerà il Trofeo J24 al miglior Timoniere-Armatore e il Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo al primo classificato del Circuito Nazionale senza considerare gli scarti.

Due le prove portate a termine in condizioni meteorologiche discrete. “La prima partenza è stata data alle ore 13.30- ha spiegato il Comitato Organizzatore -La giornata è stata caratterizzata da poco sole e mare forza 3, inizialmente di scaduta per il vento da Sud dei giorni precedenti, poi sostenuto da un SW forza 2 ed infine, al termine della seconda prova, calato al punto da far decidere al CdR il rientro in porto della decina di equipaggi.”

Dopo una doppietta di vittorie di giornata è Ita 498 NotiFyme-Pilgrim armato dal Capo Flotta J24 del Lario Mauro Benfatto e timonato come sempre da Fabio Mazzoni (2 punti; 1,1) a condurre la classifica provvisoria seguito da Ita 212 Jamaica armato e timonato da Pietro Diamanti e con Luca Macchiarini alla tattica (4 punti; 2,2) e da Ita 304 Five For Fighting armato e timonato da Eugenia de Giacomo (7 punti; 4,3).

Nella serata (ore 20,30) presso il ristorante “Andana degli Anelli” si svolgerà la cena per i concorrenti.

Domani, giovedì 25, al termine delle regate (ne sono previste sei complessivamente e non sarà dato nessun altro segnale d’avviso dopo le ore 15) si svolgerà la premiazione presso il ristorante “Andana degli Anelli” nel Porto Mediceo. Saranno premiate i primi tre J24 classificati e il primo classificato condotto da un equipaggio formato da componenti delle FF.AA

Durante l’intera giornata di domani, inoltre, l’Accademia Navale aprirà le porte ai visitatori e sarà anche possibile salire a bordo di Nave Italia, un brigantino armato a goletta di 61 metri dal 19 marzo 2007 di proprietà della Fondazione Tender to Nave Italia, una Onlus costituita dalla Marina Militare Italiana e dallo Yacht Club Italiano. Da tale data è una Nave iscritta nei ruoli del naviglio militare italiano e gestita in compartecipazione tra i due soci della fondazione, che sarà ormeggiata al porto di Livorno.

Foto: Fabio Taccola

