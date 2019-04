Melges 20 World League, Kindako quattordicesimo dopo la prima giornata

Villasimius- Ha preso il via a Villasimius la stagione 2019 delle Melges 20 World League: sulla linea di partenza ventuno imbarcazioni che, nella prima giornata di regate, hanno disputato tre prove con vento rafficato da Sud-Ovest.

La prima vittoria di stagione è andata ai Campioni del Mondo in carica a bordo di Stig di Alessandro Rombelli, arricchiti, a partire da questa tappa, dall’innesto del tattico pluricampione iridato Victor Diaz de Leon. Vittorie, nelle successive due prove di giornata, per Dario Levi con la sua Fremito d’Arja, e per il vincitore delle Melges World League 2019, Brontolo Racing di Filippo Pacinotti, con il maiorchino Manuel Weiller alle scelte tattiche.

Al termine della prima giornata, la classifica è estremamente concentrata, con Fremito d’Arja a guidare la flotta a pari punti con i Russi di Russian Bogatyrs. Seguono, con quattro punti di distacco, Stig, Boogie e Pirogovo, anch’essi a pari punti.

Il portacolori del Lightbay Sailing Team, Kindako di Stefano Visintin, chiude la prima giornata di regate in quattordicesima posizione, con risultati parziali di 8-10-19.

“Giornata positiva per Kindako, un equipaggio neonato in questa formazione nella Classe Melges 20, e con me al timone che sono poco più che un principiante – commenta scherzosamente Stefano Visintin, proseguendo: “I risultati raccolti nelle prime due prove ci lasciano molto soddisfatti, considerando che abbiamo anche commesso qualche errore tecnico che ci ha fatto perdere delle posizioni importanti. La terza prova di oggi è stata meno positiva, abbiamo scelto la parte sinistra del campo di regata e questo non ha pagato. Chiudere comunque la prima giornata al 14° posto in classifica è per noi motivo di soddisfazione e ci spinge a far meglio nelle due giornate di regate che abbiamo ancora davanti”.

La serie di regate riprenderà domani alle 12.30.

