NEL VENTO FORTE DI VILLASIMIUS RUSSIAN BOGATYRS SI PORTA AL COMANDO DELLA CLASSIFICA GENERALE

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Villasimius (Cagliari)– Giornata dai toni forti quella vissuta quest’oggi sul campo di regata di Villasimius nell’ambito della prima tappa europea della Melges 20 World League che ha regalato condizioni di vento forte (con punte fino a 25 nodi) da sud ovest e di cui Helly Hansen è partner tecnico.

In queste circostanze l’esperienza è un dettaglio non secondario e così chi incassa punti pesanti alla vigilia della giornata decisiva di domani è Russian Bogatyrs di Igor Rytov, uno dei veterani (e tra i team più vincenti) della Classe Melges 20. L’equipaggio russo impone da subito un ritmo pazzesco, trovandosi perfettamente a proprio agio nelle atletiche condizioni odierne, conquistando un secondo e un primo posto nelle due prove disputate.

Con questi parziali (che si sommano al 4,7,2 di ieri) Russian Bogatyrs, ora a 16 punti, scava un solco non indifferente nei confronti del gruppo degli inseguitori guidato dal connazionale Pirogovo Sailing di Alexandr Ezhkov (11,4) attardato di undici punti e con un solo punto di vantaggio nei confronti del duo composto da Fremito d’Arja di Dario Levi (11,4) e da un sempre più convincente Boogie di Pierluigi Giannattasio (6,5). Il Campione del mondo in carica Stig di Alessandro Rombelli (14,6)completa la top five provvisoria.

Con questi risultati Igor Rytov sembra davvero aver ipotecato un nuovo ennesimo successo nella Melges 20 World League tuttavia Russian Bogatyrs non potrà giocare soltanto in difesa perché gli attacchi al vertice non macheranno e giungeranno da più fronti. Rytov potrà dunque “controllare” solo in teoria e quindi dovrà assumersi qualche rischio per poter blindare definitivamente il proprio primato. Quella di domani sarà una giornata finale ancora tutta da vivere intensamente sullo spettacolare campo di regata di Villasimius.

Nella categoria corinthian continua intanto la leadership di Siderval di Marco Giannini (4,14 quest’oggi), settimo nella graduatoria generale.

La Melges 20 World League European Division conta sul supporto di North Sails, Helly Hansen, Tirrenia, Garmin Marine, La Thuile, Xpouf, Rocket Performance, Revi, Loison, Rigoni di Asiago, Dai Dai, Norda, Le Formiche di Fabio Vettori.

Melges World League ha sottoscritto la Charta Smeralda e promuove i valori di One Ocean Foundation.

