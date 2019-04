Melges 20 World League: Caipirinha Jr. dodicesimo al debutto europeo

Villasimius- Condizioni di vento e mare impegnative, con onda formata e vento talvolta oltre i 25 nodi, hanno dettato il ritmo del primo weekend di regate continentali per la flotta Melges 20 a Villasimius.

Ventuno le imbarcazioni sulla linea di partenza, tra cui i neo campioni iridati a bordo di Stig (Rombelli-Diaz De Leon), i vincitori della Melges World League 2018 su Brontolo Racing (Pacinotti-Weiller) e i Campioni Europei in carica di Russian Bogatyrs (Rytov-Besputin).

E’ andata proprio all’equipaggio Russo appena citato la vittoria della prima frazione delle Melges 20 World League, seguito sul podio dall’esordiente Pierluigi Giannattasio, sulla sua Boogie che impegna a bordo l’equipaggio più giovane della flotta, e da Brontolo Racing al terzo posto.

Per Caipirinha Jr. dell’armatore Alessandro Agostinelli, al rientro in Europa dopo la partecipazione alle tappe invernali e al Campionato del Mondo di Miami, l’esperienza di Villasimius si chiude con un dodicesimo posto in classifica generale.

“Siamo soddisfatti di come sia andata la tappa, anche se un pizzico di sfortuna c’è stata e ci ha penalizzato un po’ in termini di classifica generale: stiamo comunque crescendo molto come equipaggio e abbiamo ricavato da questa tappa diversi spunti su cui lavorare. Rotta verso Puntaldia per continuare a migliorare” ha commentato il team manager Francesco Rubagotti.

Lasciata Villasimius, il Caipirinha Sailing Team tornerà in acqua a Puntaldia, nel Nord-Est della Sardegna, dove saranno impegnati sia l’equipaggio Melges 32 (17-19 maggio) che Melges 20 (24-26 maggio).

La stagione del Caipirinha Sailing Team è supportata da Ottica Valentino Lonardi & Figli, Leonv Multiutility concessionario Enel, Glisoni Consulting, Delta Elettronica e Studio A Web&Creative Solutions.

Per entry list e classifiche clicca qui.

