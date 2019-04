Scarlino Swan One Design, domani e dopodomani il clinic firmato North Sails

Scarlino- E’ in programma per il 30 aprile il primo warning signal della regata Scarlino Swan One Design e, in vista dell’appuntamento valido come seconda frazione del circuito internazionale Nations Trophy Med League 2019, North Sails ha programmato un clinic aperto alle classi Swan 42 e Swan 50.

A guidare il clinic saranno i North Sails specialists Giovanni Cassinari e Giulio Desiderato, assistiti dai Class Leader Giovanni Sanfelice e Stefano Orlandi per gli Swan 42, dal Tedesco Arnd Howar per gli Swan 50.

Si inizia lunedì con gli Swan 42 (sette i partecipanti), mentre martedì, giornata in cui si disputerà anche la regata di prova, l’attenzione sarà concentrata sugli Swan 50 (undici gli iscritti al clinic).

Cassinari e Desiderato seguiranno gli allenamenti delle imbarcazioni, documentandoli con foto e riprese video, utili ai fini dei debriefing serali in aula. Ogni imbarcazione partecipante riceverà dagli Specialist North Sails della documentazione tecnica, con informazioni utili ai fini del tuning e del settaggio.

Stefano Orlandi, Class Leader per gli Swan 42 commenta: “Speriamo che il clinic di Scarlino sia un buon punto d’inizio per organizzare altri appuntamenti simili in occasione delle prossime tappe della Nations Trophy Med League. L’obiettivo di North Sails è quello di aiutare velisti ed armatori a sfruttare al meglio le potenzialità della barca, rendendo la loro esperienza in regata la più piacevole e divertente possibile”.

