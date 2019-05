MATTIA CAMBONI VINCE LA 51ESIMA EDIZIONE DELLA SEMAINE OLYMPIQUE FRANCAISE NELLA CLASSE RS:X MASCHILE CON DUE REGATE DI ANTICIPO

Scritto da Redazione Altro, Italia, News, Regate, Sport

La penultima giornata di regate a Hyères porta all’Italia una fantastica medaglia d’oro. A vincerla è l’atleta delle Fiamme Azzurre Mattia Camboni che ha letteralmente dominato tutta la settimana di regate arrivando a vincere la medaglia d’oro ancora prima della Medal Race; troppo ampio il distacco dell’azzurro dal secondo in classifica, il francese Thomas Goyard.

Mattia Camboni:

“E’ stata una settimana lunghissima con 15 prove portate a termine e vincere il giorno prima della Medal con due prove di anticipo dà una grandissima soddisfazione. Fin dall’inizio mi sentivo molto bene, aver chiuso la prima giornata di poco vento in buona posizione ha confermato le mie sensazioni, poi nei giorni con vento forte e planante mi sono difeso molto bene e sono stato sempre costante non scendendo mai sotto la nona posizione. Sono felicissimo di aver vinto qui a Hyères e ora vado a festeggiare.”

Altre buone notizie dalla spedizione azzurra in Francia arrivano da Daniele Benedetti (SV Guardia di Finanza), terzo con un solo punto di distacco dal secondo e da Marta Maggetti (SV Guardia di Finanza), quinta, che approdano quindi alle Medal Race di domani rispettivamente negli RS:X maschili e negli RS:X femminili.

Per gli altri azzurri presenti a Hyères domani si correrà un’ultima regata di flotta per decidere le posizioni dalla 11 in poi. Sono coinvolti nelle Final Race:

Giorgia Speciale (CC Aniene), 18esima negli RS:X femminili e

Carlo Ciabatti (CV Windsurfing C. Cagliari), 17esimo; Luca Di Tomassi (LNI Civitavecchia), 22esimo; Matteo Evangelisti (LNI Civitavecchia), 27esimo e Nicolò Renna (CS Torbole), 35esimo negli RS:X maschili.

Per domani in programma le Medal Race e le Final Race per tutte le classi in gara e a seguire cerimonia di chiusura della 51ESIMA Semaine Olympique Française di Hyères con relativa premiazione.

Per rimanere aggiornati sulla regata, si può visitare il sito ufficiale dell’evento al seguente link: http://evenements.ffvoile.fr/sof2019gbr/.

