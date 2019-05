Melges 24 European Sailing Series – Act 2

Arkanoè by Montura quinto Corinthian a Malcesine

Malcesine - Sedicesimo posto in classifica generale, quinto tra i Corinthian: si conclude così la partecipazione dell’equipaggio di Arkanoè by Montura alla seconda frazione del circuito internazionale di regate Melges 24 European Sailing Series. La scoreline di Arkanoè by Montura risulta sicuramente appesantita da una squalifica nella prima regata della serie per partenza anticipata, risultato che non scartabile a causa del numero insufficiente di prove completate, ma fa ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti di stagione, che condurranno la flotta a Riva del Garda, Scarlino e Villasimius, in vista dell’appuntamento clou del 2019, il Mondiale di ottobre.

Un weekend, quello di Malcesine, caratterizzato da condizioni meteo estremamente variabili, che hanno oscillato dal vento leggero e instabile di venerdì, che ha consentito lo svolgimento di una sola prova, all’Ora stabile di sabato, all’intensa perturbazione di domenica che ha obbligato il Comitato di Regata ad issare Intelligenza su Alfa senza completare alcuna regata.

La vittoria della tappa è andata a Maidollis di Gian Luca Perego che, al termine di un intenso testa a testa con Altea di Andrea Racchelli, è riuscito a lasciarsi alle spalle i campioni del mondo in carica con un vantaggio di cinque punti. Terzo posto per Bombarda Racing di Andrea Pozzi che, al rientro nella Classe dopo quasi tre anni di assenza, ha mostrato grande velocità e costanza sull’acqua.

Nella divisione Corinthian, medaglia d’oro per Gill Race Team, seguito in top-five da Taki 4, Lenny, NN e Arkanoè by Montura.

Lasciata Malcesine, la flotta farà rotta sull’alto Benaco, dove a Riva del Garda, dal 7 al 9 giugno 2019, sarà impegnata nella terza frazione del circuito Melges 24 European Sailing Series.

Classifiche finali di Malcesine a questo link.

