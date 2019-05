Melges 24 European Sailing Series: Tre prove nel day 2, Bombarda Racing resta in top-three

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Malcesine- La seconda giornata di regate di Malcesine, dove in questo weekend è in corso l’Act 2 del circuito internazionale Melges 24 European Sailing Series, è iniziata con una lunga attesa a terra a causa della mancanza e dell’instabilità del vento. La flotta, scesa in acqua nel primo pomeriggio, è poi riuscita a portare a termine tre regate, in condizioni di Ora leggera che ha toccato punte di 10 nodi.

La miglior barca di giornata è Maidollis dei Campioni Europei in carica guidati da Carlo Fracassoli al timone e Enrico Fonda alle scelte tattiche, che con una scoreline impeccabile di 2-1-1, conquista la vetta della classifica provvisoria. Scivola così al secondo posto Altea del Campione del Mondo 2018 Andrea Racchelli (1-2-9 i parziali di oggi), mentre Bombarda Racing, dell’armatore e timoniere Andrea Pozzi, è protagonista di un’altra ottima giornata e, con risultati parziali di 5-5-6, si assicura il terzo posto nella classifica provvisoria.

Andrea Pozzi: “Siamo felici di questo rientro, finora assolutamente positivo, nella Classe Melges 24 dopo due anni di assenza. Il livello della flotta, in questo lasso di tempo, non ha fatto che crescere, e per questo motivo conquistare piazzamenti sempre in testa alla flotta è per noi motivo di orgoglio e ci spinge a far sempre meglio anche in vista dei prossimi appuntamenti di stagione”.

A bordo di Bombarda Racing regatano Andrea Pozzi, Matteo Ivaldi, Stefano Ciampalini, Carlo Zermini e Nicholas Dal Ferro. L’attività del team è coordinata dal coach Giulio Desiderato.

Classifiche disponibili a questo link.

