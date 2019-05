Al via domani al Marina degli Aregai l’Europeo 470

Tutto è pronto per la partenza ufficiale del Campionato Europeo della classe olimpica 470, che si svolgerà da domani 9 maggio fino a martedì 14 maggio, presso la Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia.

Ieri sera, atleti, allenatori, organizzatori, giudici e autorità si sono ritrovati per la cerimonia ufficiale di apertura e da domani gli oltre 100 equipaggi inizieranno a darsi battaglia in acqua con le prime prove, in programma a partire dalle ore 12.

Le previsioni meteo per la prima giornata indicano l’arrivo di un vento da ponente intorno ai 15 nodi, con punte fino a 20 nodi più al largo e un cielo sereno o poco nuvoloso. Condizioni ideali per il tecnico e veloce monotipo olimpico.

Organizzato dallo Yacht Club Sanremo in collaborazione con lo Yacht Club degli Aregai e la classe internazionale e italiana 470, il campionato ha tutto il sapore di una regata di livello mondiale. Sono molti gli equipaggi che provengono da paesi extra-europei lontani come la Cina, il Giappone, la Nuova Zelanda, l’Australia, gli USA , l’Argentina o il Brasile, per un totale di ben 29 nazioni rappresentate.

Il Campionato è infatti aperto anche a equipaggi non europei, che potranno utilizzarlo come qualifica per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ma che non potranno aggiudicarsi il titolo di campione europeo. Le flotte saranno suddivise in due gruppi: team femminili e team maschili o misti uomo/donna, vera novità per la classe.

All’Europeo 2019 partecipano tutti i migliori atleti della classe. Spiccano fra gli uomini gli australiani Mathew Belcher e Will Ryan, gli svedesi e campioni europei in carica Anton Dahlberg e Fredrik Bergström e gli spagnoli Jordi Xammar Hernandez e Nicolás Rodríguez García-Paz. Fra i migliori anche gli italiani Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare Italiana) e Matteo Capurro e Matteo Puppo (Yacht Club Italiano).

Fra le donne, cercheranno di mantenere il titolo di campionesse europee le slovene Tina Mrak e Veronika Macarol, che dovranno difendersi dagli attacchi delle spagnole Silvia Mas Depares e Patricia Cantero Reina, delle britanniche Hannah Mills e Eilidh McIntyre e delle nostre Elena Berta e Bianca Caruso (CS Aeronautica Militare/Marina Militare) e Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini (Marina Militare/SV Guardia di Finanza), fresche medaglie di bronzo alle World Series di Genova.

Benedetta Di Salle:

“Il campo di regata è molto difficile, abbiamo regatato spesso qui a Marina degli Aregai e le condizioni sono state sempre molto varie , non abbiamo mai trovato una giornata uguale all’altra quindi sarà da interpretare bene ogni giornata.”

Alessandra Dubbini:

“Il livello di questo Campionato Europeo Open è molto alto, mancano solo le brasiliane e le giapponesi ma il resto della flotta è fortissimo, le cinesi penso siano l’equipaggio da battere visto che hanno fatto seconde a Genova. Sicuramente le extraeuropee alzano il livello di questo campionato. L’obbiettivo di questo campionato è andare a medaglia, così sogniamo in grande, però già entrare in Medal Race sarebbe un ottimo risultato.”

Il calendario dell’Europeo consiste in una serie di prove di flotta e di una finale, la cosiddetta Medal Race, purché siano state portate a termine almeno cinque manche di qualifica, a cui accendono i primi dieci della classifica. Le regate si correranno da domani fino a martedì 14 maggio quando avranno luogo le Medal Race a punteggio doppio, e la cerimonia di premiazione e di chiusura.

L’elenco completo degli iscritti è disponibile sul sito ufficiale dell’evento www.2019europeans.470.org, dove si potranno trovare anche notizie, classifiche e immagini fotografiche.

