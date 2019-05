Europeo 470 – Secondo giorno Regate annullate per mancanza di vento

Dopo una prima ottima giornata di regate del Campionato Europeo della classe olimpica 470, che si svolge presso il Marina degli Aregai/Imperia con l’organizzazione dello Yacht Club Sanremo, oggi annullate le regate per mancanza di vento.

Malgrado la lunga attesa, prima a terra e poi in mare, non si è mai materializzata una brezza sufficientemente intensa e stabile di direzione, e dunque il Comitato di Regata ha deciso di annullare le prove in programma per oggi.

Restano quindi invariate le classifiche, tutto rimandato a domani, sabato 11 maggio, con il primo segnale previsto per le ore 12.

Dodi Villani, Presidente del Comitato di Regata:

“Dopo tutto quello che abbiamo fatto ieri che è stato di più di quanto ci aspettassimo, oggi purtroppo il tempo non ci ha dato una mano! C’è sempre stata una brezzolina ma troppo leggera per fare le regate e poi girava parecchio e praticamente era impossibile posizionare un campo e fare una regata regolare.

Gli uomini sono divisi in due gruppi prima fanno le qualificazioni e poi fanno le finali mentre le donne, essendo un po’ meno, sono un’unica flotta e possono andare direttamente alle finali – di fatto le donne con ancora una regata sono già pronte per la Medal Race mentre i maschi hanno ancora bisogno di fare una regata di qualificazione, meglio se due, e poi fare le due flotte, oro e argento, per fare le finali e la Medal race.”

Le classifiche sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento www.2019europeans.470.org

Foto: Gerolamo Acquarone

