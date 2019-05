J/70 CUP: ENJOY 1.0 in testa dopo il day2

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Ancona – Grande vela a Ancona: 15 nodi da Sud hanno permesso alla flotta della J/70 Cup di darsi battaglia in tre avvincenti regate. Calvi Network e Enfant Terrible sono stati i protagonisti di giornata, con due bullet per Carlo Alberini nelle prime due prove, mentre Alberto Rossi ha ottenuto la vittoria nell’ultima regata di giornata.

Enjoy 1.0 di Carlo Tomelleri è il leader dopo sei prove, seguito da vicino da Enfant Terrible di Alberto Rossi e da J-Curve di Mauro Roversi. Nella divisione Corinthian White Hawk di Gianfranco Noè guida ancora la ranking, ma il margine con Why Not? di Alessio Zucchi è di soli 8 punti. Al terzo posto ritroviamo I russi di M-Sailing, con Andrey Malygin al timone.

Il programma della J/70 Cup continua domani, con altre due regate in programma. Il Comitato di Regata presieduto da David Bartol, condizioni meteo permettendo, chiamerà la flotta in mare nella prima mattinata.

Top3 J/70 Cup

ENJOY 1.0 – Carlo Tomelleri, 29 punti

Enfant Terrible – Alberto Rossi, 30 punti

J-Curve – Mauro Roversi, 32 punti

Top3 Corinthian

White Hawke – Gianfranco Noè, 45 punti

Why Not? – Alessio Zucchi, 53 punti

M-Sailing – Andrey Malygin, 65 punti

J/70 Italian Class è supportata per la stagione 2019 da Henri Lloyd come Official Clothing Partner e da Armare Ropes, Garmin, Key One, IMAC Technologies, Girmi, Serena Wines e Powerade.

Per news, risultati, video e immagini, segui la pagina: facebook.com/j70italianclass

Leggi anche: