J/70 Cup 2019-Ancona Marina Dorica: Calvi Network chiude ventitreesimo in una tappa tra alti e bassi

Ancona- Non si regata nell’ultima giornata della J/70 Cup ad Ancona, dove l’allerta meteo e le raffiche oltre 30 nodi non permettono al Comitato di Regata di far lasciare gli ormeggi alla flotta di J/70 ospitati, per il weekend appena trascorso, da Marina Dorica.

Al termine delle sei prove disputate, ad affermarsi ai vertici del ranking è stato Enjoy 1.0 di Carlo Tomelleri, che nella tappa di Ancona centra la prima vittoria in un evento della J/70 Cup, seguito sul podio da Alberto Rossi con Enfant Terrible-Adria Ferries e J-Curve di Mauro Roversi.

Il weekend di Calvi Network, arrivato ad Ancona dopo la vittoria nella tappa inaugurale di Scarlino, è stato un continuo alternarsi di piazzamenti in fondo e al vertice della classifica.

I due primi posti conquistati sabato, poi appesantiti da una squalifica per partenza anticipata nell’ultima regata della serie, non hanno permesso a Calvi Network di risalire posizioni importanti nella classifica generale, relegando l’equipaggio di Alberini nella ventitreesima posizione del ranking finale.

Il Lightbay Sailing Team tornerà in acqua già nel prossimo weekend, quando sarà impegnato nella seconda frazione delle Melges 32 World League a Puntaldia. Il J/70 Calvi Network tornerà invece in acqua il primo weekend di giugno a Malcesine, ultima occasione di misurarsi con la flotta in vista del Campionato Europeo J/70 che sarà ospitato nella medesima location dal 22 al 29 giugno.

A bordo di Calvi Network hanno regatato Carlo Alberini, il tattico Karlo Hmeljak, il randista Stefano Cherin e il tailer Sergio Blosi.

La stagione del Lightbay Sailing Team è supportata da Calvi Network, Titanium International Group, TiFast, Lift-Tek, Ilva Glass, Iconsulting, Mureadritta, Officine e Meteomed.

