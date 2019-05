J/70 CUP: A ENJOY 1.0 LA TAPPA DI ANCONA

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Ancona – Si chiude con un nulla di fatto il week-end della J/70 Cup: condizioni meteo troppo impegnative per la flotta, con oltre 20 nodi sul campo di regata. Ottima l’organizzazione a terra e in mare, grazie agli sforzi di Marina Dorica e Sef Stamura; senza sbavature il lavoro del Comitato di Regata presieduto dallo sloveno David Bartol.

Enjoy 1.0 di Carlo Tomelleri è il vincitore di tappa, seguito da Enfant Terrible di Alberto Rossi e da J-Curve di Mauro Roversi. Nella divisione Corinthian White Hawk di Gianfranco Noè torna a vincere, seguito da Why Not? di Alessio Zucchi e i russi di M-Sailing, con Andrey Malygin al timone.

L’ospite speciale della giornata è stato Francesco Ettorre, Presidente della Federazione Italiana Vela, che ha premiato i vincitori dell’evento e si è complimentato per il grande lavoro svolto dalla classe e dagli organizzatori.

Dichiarazione Carlo Tomelleri, Enjoy 1.0

“L’organizzazione è stata fantastica, ci siamo trovati benissimo qui a Ancona. Sono stati due giorni con condizioni molto variabili. La flotta è salita di livello, noi regatiamo nella classe da anni e abbiamo vissuto l’evoluzione della flotta. Le regate sono state molto serrate, è una grossa soddisfazione vincere qui a Ancona per il nostro progetto, che è nato ormai quattro anni fa“.

Dichiarazione Gianfranco Noè, White Hawk

“Il mio equipaggio ha lavorato splendidamente. Un bellissimo week-end di vela con strutture veramente uniche per ospitare noi regatanti. Siamo andati bene, la flotta sta diventando ogni anno più concorrenziale, quindi siamo veramente soddisfatti”.

Dichiarazione Stefano Masi, Presidente Sef Stamura

“Nonostante l’ultima giornata di tempo brutto che non ci ha permesso di completare la tre giorni di regate, tutto è filato liscio soprattutto grazie allo staff che ci ha assistito a terra e in mare. Ospitare una flotta così numerosa è stato un onore per la Sef Stamura, speriamo di tornare ad accogliere questi velisti quanto prima”.

Top3 J/70 Cup

ENJOY 1.0 – Carlo Tomelleri, 29 punti

Enfant Terrible – Alberto Rossi, 30 punti

J-Curve – Mauro Roversi, 32 punti

Top3 Corinthian

White Hawke – Gianfranco Noè, 45 punti

Why Not? – Alessio Zucchi, 53 punti

M-Sailing – Andrey Malygin, 65 punti

J/70 Italian Class è supportata per la stagione 2019 da Henri Lloyd come Official Clothing Partner e da Armare Ropes, Garmin, Key One, IMAC Technologies, Girmi, Serena Wines e Powerade.

Per news, risultati, video e immagini, segui la pagina: facebook.com/j70italianclass

Leggi anche: