NESSUNA REGATA AD ATENE PER IL PRIMO GIORNO DEL CAMPIONATO EUROPEO FINN

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Niente vento e di conseguenza nessuna regata è stata disputata durante il primo giorno del Campionato Europeo Finn 2019 che si sta svolgendo ad Atene.

I 92 atleti hanno aspettato invano che il vento cominciasse a soffiare per poter scendere in acqua. La decisione definitiva sullo stop alle regate è arrivata alle 15:56 (14:56 italiane) quando il comitato di regata ha mostrato le bandiere AP over A.

L’esordio dei due giovani azzurri Federico Colaninno (YC Gaeta) e Matteo Iovenitti (CC Aniene) è quindi rimandato a domani – martedì 14 maggio – con primo segnale di avviso fissato per le ore 12:00 (11:00 italiane), vento permettendo.

Per seguire la regata, questo è il link del sito ufficiale http://2019.finneuropeans.org/

Foto: Robert Deaves

