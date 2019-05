Quarto giorno e prime Fleet Series ai 2019 Volvo Europeans di Weymouth (UK) delle classi Nacra 17, 49er e 49erFX

Con il quarto giorno di regate è iniziata la fase delle Fleet Racing Series dei 2019 Volvo Europeans delle classi olimpiche Nacra 17, 49er e 49erFX in scena a Weymouth, in Inghilterra. Il programma di regata è andato avanti con altre tre regate per tutte e tre le classi e ha visto qualche nome diverso nella parte alta della classifica. Difficile mantenere il ritmo pazzesco dei primi tre giorni per la coppia Tita/Banti, ma la loro forza è anche la costanza e quindi sono ancora stabilmente in zona podio con un solido vantaggio di 12 punti dal quarto posto, occupato oggi dai connazionali Bissaro/Frascari, che oggi hanno vinto una delle prove.

Catamarano foiling misto Nacra 17

Tutti e quattro gli equipaggi italiani in gara si sono classificati nella prima metà del flotta e sono quindi nella Gold Fleet, il gruppo dal quale verranno selezionati i 10 team che si contenderanno le tre medaglie nella Medal Race.

Gli inglesi John Gimson/Anna Burnet (6°; 4°; 2°; 1°; 1°; 2°; 3°; 2°; 2°; 1°; 6°; 2°) sono riusciti a risalire di un posto e sono primi con 26 punti davanti ai danesi Lin Cenholt/Cp Lübeck (5°; 2°; 3°; 2°; 3°; 3°; 4°; 1°; 3°; 2°; 3°; 1°) che ne hanno uno in più, 27.

Al terzo posto sono scesi Ruggero Tita/Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/ CC Aniene) con 29 punti (1º, 1º, 1º, 1º, 1º, 7º, 1º, 2º, 4º, 4º, 10º, 3º) mentre al quarto ci sono Vittorio Bissaro/Maelle Frascari (GS Fiamme Azzurre/CC Aniene) con 41 punti (2º, 3º, 1º, 3º, 2º, 4º, 12,1º, 5º, 15º, 1º, 4º). Lorenzo Bressani/Cecilia Zorzi (CC Aniene/Marina Militare) mantengono il 17imo posto con 123 punti nonostante un ritiro all’ultima prova (6º, 9º, 5º, 11º, 9º, 12º, 7º, 10º, 17º, 11º, 14º, RET). Complice una squalifica all’ultima prova Gianluigi Ugolini/Maria Giubilei (Compagnia della Vela Roma) scendono al 18imo posto con 127 punti (13º, 5º, 10º, 6º, 6º, 6º, 12º, 10º, 17º, 19º, 11º, DSQ) e ancora primi degli Under 23.

Classe maschile 49er

Grande giornata per gli spagnoli Diego Botin le Chever/Iago Lopez Marra (2º, 5º, 1º, 1º, 2º, 1º, 1º, 1º, 9º, 4º, 11°, 2°, 3°) che riescono a strappare il primo posto con 34 punti ai neozelandesi Peter Burling/Blair Tuke (3°, 1°, 2°, 1°, 1°, 1°, 1º, 9º, 5º, 2º, 5°, 13°, 7°), ora a 42 punti. Al terzo posto risalgono invece gli inglesi Dylan Fletcher/Stuart Bithell (5°, 1°, 2°, 6°, 6°, 3°, 3°, 14°, 1°, 7°, 2°, 8°, 5°).

Per quanto riguarda gli italiani impegnati a Weymouth, Simone Ferrarese/Valerio Galati (CV Bari/LNI Trani) si trovano al 49º posto con 200 punti (12º, 16º, 22º, 20º, 8º, 17º, 19º, 11°, 11°, 14°, 24°, 31°, 17°), Uberto Crivelli Visconti/Gianmarco Togni (Marina Militare) non hanno regatato a causa dell’infortunio subito da Uberto nel secondo giorno e si trovano fermi al 62° posto con 282 punti. Al 77° posto con 260 punti si trovano Matteo Barison/Nicola Torchio (FV Malcesine/SC Garda Salò) (25º, 21°, 22°, 25°, 28º, 18º, 27º, 26º, DSQ, 26º, 14°, 12°, 17°); Marco Anessi/Edoardo Gamba (AN Sebina/FV Malcesine) sono risalti all’84imo posto con 300.3 punti (23°, 23°, 28°, 22°, 27º, 29º, RDG, 29º, 32º, 30º, 27°, 18°, 19°) mentre Kevin Rio/Stefano Dezulian (Fraglia Vela Malcesine) sono scivolati all’88imo posto con 307 punti (22°, 29°, 20°, 30°, 22º, 26º, RET, 27º, 22º, 29º, 28°, 24°, 29°).

Classe femminile 49erFX

Tra le ragazze del 49erFX sono ancora implacabili le brasiliane Martine Grael/Kahena Kunze, prime con 21 punti (2°, 2°, 2°, 1º, 1º, 3º, 1º, 1º, 6º, 4°, 2°, 2°) davanti alle olandesi Annemiek Bekkering/Annette Duetz con 32 punti (3°, 3°, 1°, 2°, 3°, 2°, 6°, 3°, 1°, 6°, 3°, 5°) . Al terzo posto e staccate di 20 punti si trovano le inglesi Charlotte Dobson/Saskia Tidey con 52 punti (4º, 1º, 3º, 1º, 1º, 2º, 2º, 13º, 3º, UFD, 1°, 4°).

Per le italiane in Bronze Fleet Carlotta Omari/Matilda Distefano (Sirena BN Triestino/Soc. Triestina Vela) salgono al 30imo posto con 128 punti (17°, 11°, 16°, 17º, 12º, 13º, 19°, 17°, 18°, 2°, 1°, 4°). Al 31° posto ci sono Maria Ottavia Raggio/Jana Germani (CV La Spezia/Sirena CN Triestino) con 143 punti (6°, 23°, 12°, 13º, 14º, 5º, 25°, 24°, 17°, 6°, 17°, 6°); al 33imo troviamo Francesca Bergamo/Alice Sinno (YC Adriaco/Marina Militare) con 146 punti (25°, 19°, 14°, 14º, 14º, 12º, 14°, 20°, 19°, 10°, 2°, 8°) e al 37° Alexandra Stalder/Silvia Speri (CN Bardolino/ FV Peschiera) con 173 punti (19°, 15°, 6°, 10º, 20º, 17º, 12°, 23°, 23°, 12°, 11°, RET).

Il programma delle Fleet Racing Series andrà avanti fino a domenica, giornata in cui si correrà anche la Medal Race per l’assegnazione delle medaglie nelle tre classi. La partenza delle regate per domani è prevista alle 11:00 ora italiana.

Organizzati presso il Weymouth and Portland National Sailing Academy con il supporto della Royal Yachting Association (RYA), i Campionati Europei rappresentano per gli atleti un’importante tappa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, dove sono previsti 19 posti per i 49er, 20 per i Nacra 17 e 21 per i 49erFX. Il processo di selezione delle tre classi è iniziato in occasione dei 2018 World Sailing Championships di Aarhus (Danimarca), con i quali otto nazioni si sono già assicurate un posto olimpico, con il Giappone già qualificato in tutte e tre in quanto paese organizzatore. Nel 49er sono al momento qualificate Croazia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Portogallo, Svizzera e Danimarca. Per i Nacra 17 hanno il posto assicurato Italia, Australia, Argentina, Danimarca, Brasile, Gran Bretagna, Austria e Nuova Zelanda. Per i 49erFX sono qualificate Olanda, Austria, Gran Bretagna, Brasile, Nuova Zelanda, Danimarca, Norvegia e Australia. Gli altri posti saranno assegnati con i 2019 World Championships a Auckland (Nuova Zelanda) dal 29 novembre all’8 dicembre; i restanti posti saranno infine assegnati tramite i vari campionati continentali che si svolgeranno tra il 2019 e i primi mesi del 2020.

L’elenco degli iscritti e le classifiche aggiornate sono disponibili ai seguenti link:

49er – https://49er.org/event/2019-european-championship/#49erresults

49erFX – https://49er.org/event/2019-european-championship/#49erfxresults

Nacra 17 – https://nacra17.org/events/2019-european-championship-2/#results

Foto: Lloyd Images

