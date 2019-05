TERZO GIORNO DI REGATE ALL’EUROPEO 2019 DELLA CLASSE FINN AD ATENE

Scritto da Redazione Europa, News, Regate, Sport

Giornata complicata anche ieri al Campionato Europeo 2019 della Classe Finn in corso di svolgimento ad Atene, in Grecia. Gli atleti sono scesi in acqua per il primo segnale di avviso alle ore 12:00 (11:00 italiane), ma sono stati costretti ad attendere in acqua per tre ore l’arrivo del vento, senza esito positivo e con conseguente posticipo delle regate alle ore 16:30 (15:30 italiane).

Il secondo tentativo di partenza è andato a buon fine e gli atleti sono riusciti a portare a termine due regate con vento sui 12/14 nodi.

Il britannico Giles Scott è sempre al comando della classifica provvisoria inseguito dal neozelandese Andy Maloney, secondo e dal turco Alican Kaynar, terzo. Il giovane azzurro Federico Colaninno (YC Gaeta) si trova in 52esima posizione – nono tra gli U23; mentre Matteo Iovenitti (CC Aniene) in 70esima.

Per oggi – giovedì 16 maggio – il primo segnale di avviso è sempre fissato alle ore 12:00 (11:00 italiane), sempre sperando nel vento.

A questo link tutti gli aggiornamenti sull’evento http://2019.finneuropeans.org/

Leggi anche: