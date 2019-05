FIV: Stage TTR 17/19 giugno a Vada

Scritto da Redazione Altro, Eventi, Italia, News, Sport

La Federazione Italiana Vela ha programmato per i giorni 17-18-19 giugno 2019, presso il Circolo Velico Pietrabianca, uno Stage per la classe Kite TTR.

Lo stage sarà aperto agli atleti nati negli anni compresi tra il 2000 e il 2007.

Nelle date indicate il Tecnico Federale responsabile Kite Simone Vannucci, terrà allenamenti in mare e lezioni a terra come da programma allegato.

Si richiede, quindi, agli interessati di inviare, attraverso la Segreteria del proprio Circolo a firma del Presidente o del Direttore Sportivo, domanda di partecipazione alla FIV-Settore Giovanile (f.bolens@federvela.it ) entro le ore 12.00 del 3 giugno, attraverso il modulo prestabilito allegato.

E’ obbligatorio per tutti gli atleti e tecnici presenti essere tesserati per l’anno 2019 ed essere in possesso di visita medica agonistica (tipo B) .

I partecipanti dovranno autonomamente provvedere a tutti gli aspetti logistici legati alla loro presenza.

E’ richiesta la tenuta ginnica, life jacket e casco.

Nota: i partecipanti minorenni dovranno essere affidati a qualcuno dopo l’orario di fine attività del giorno.

