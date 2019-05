La 45^ edizione della regata da Caorle alle Tremiti e ritorno

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Domenica 26 maggio partirà La Cinquecento Trofeo Pellegrini X2 e XTutti

Caorle-Domenica 26 maggio partirà la 45^ edizione de La Cinquecento Trofeo Pellegrini, regata valida per il Campionato Italiano Offshore FIV con coefficiente 3.0, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Comune di Caorle, il supporto del Main Sponsor Pellegrini Gruppo e del Technical Partner Montura.

A poco meno di dieci giorni dal via, fervono i preparativi per la regata e per gli eventi collaterali, che si terranno nel cuore dell’antico borgo marinaro di Caorle.

Anche quest’anno la manifestazione “Gusta La 500”, che ha come obiettivo quello di avvicinare il pubblico alla vela e la vela alla città, permettendo a turisti e curiosi di partecipare al clima di festa che circonda una regata offshore, sarà un evento nell’evento.

Il programma 2019 si aprirà venerdì 24 maggio alle ore 18.00 con il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine, a seguire uno show cooking con lo chef Paolo Forgia. A partire dalle 19.30, nel Porto Peschereccio di Caorle si terrà “Sardee in grea”, evento gastronomico tipicamente caorlotto condotto da Stefano Cantiero.

La gara vedrà sfidarsi pescatori e velisti, che si cimenteranno con piatti originali che avranno come base le sardine in “scotadeo”, con premiazione finale a cura di una giuria di esperti. I prodotti cucinati saranno offerti al pubblico e la serata sarà animata dai ragazzi de “Il Veneto Imbruttito”.

Sabato 25 maggio la scena si sposterà nella vicina Piazza Matteotti, con lo Skippers Meeting alle ore 18.30, seguito dal rinfresco per i partecipanti e dal concerto dei Fabio Supernova aperto anche al pubblico.

Domenica 26 maggio a partire dalle ore 12.00, le imbarcazioni partecipanti alla 45^ edizione de La Cinquecento Trofeo Pellegrini ormeggiate in Porto Peschereccio, saranno scortate verso il mare da alcuni pescherecci della flotta di Caorle.

La Cinquecento Trofeo Pellegrini, la prima regata in doppio del Mediterraneo, è un appuntamento irrinunciabile per molti velisti, che non mancano a questa festa del mare, del vento e della marineria e ogni anno celebrano il rito di mettersi in gioco nelle imprevedibili cinquecento miglia dell’affascinante percorso da Caorle fino quasi al tacco d’Italia, passando per Sansego in Croazia, dove tra bonacce e ariette, si insidiano anche forti colpi di bora.

Al via della 45^ edizione alle ore 14.00 ci saranno una trentina imbarcazioni, con netta prevalenza degli iscritti nella categoria X2, tra cui i vincitori assoluti della recente La Duecento Kika Green Challenge dei fratelli Alessio e Cristiano Verardo.

Non mancheranno gli habitué Andrebora di Roberto Mattiuzzo/Francesco de Cassan, Wanderlust di Furio Gelletti/Franco Ferluga, Angelo di Federico d’Amico/Edoardo Giannessi, i coniugi tedeschi Thomas e Gudrun Rauch su Big Speedy, Keira di Gianluca Careganto/Carlo Ravetta, Skip Intro di Marco Romano/Paolo Favaro e l’imbarcazione di casa, Black Angel degli ex-pescatori Paolo Striuli e Felice Gusso, beniamini del Porto Peschereccio.

Al via per la loro prima X2, Lotos di Antonio Mescalchin/ Moreno Bernardi, Scacco Matto di Ugo Mineo/Federico Vitali, Mordilla di Giorgio Baschirotto/andrea Zerial e il GS40 Sonia, di Gianluca Celeprin in coppia con Enrico Stievano, che sostiene l’iniziativa a scopo benefico #Soniaproject, nata da un’idea di Ignazio Minardo e Sonia Tomasi per raccogliere fondi in favore di associazioni benefiche e di volontariato attive nella ricerca medico-sanitaria.

Nella categoria XTutti al via tra gli altri Super Atax di Marco Bertozzi, glorioso IOR che mette in palio un Trofeo Challenge per il vincitore ORC XTutti, Don’t forget to smile di Giampietro Sforza, Renoir di Mario Pellegrini, Emy Too di Tommaso Comelli, Macropus di Ziga Maher, Orsobrillo di Paolo Fioravanti e Aurele di Piero Santin.

Ad attendere i vincitori in tempo reale della 500×2 due prestigiosi Trofei Challenge: il Trofeo Leonardo Bronca, assegnato al miglior risultato della coppia più giovane e il Trofeo delle Vittorie, per il vincitore della 500×2 in tempo reale, categoria monoscafi, affiancati anche quest’anno dai trofei realizzati dall’artista Giuseppe Celeprin in alluminio nautico e da numerosi premi messi a disposizione dai partner dell’evento.

La Cinquecento Trofeo Pellegrini 2019 è organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita con il sostegno della Città di Caorle, in collaborazione con Marina 4, Darsena dell’Orologio e la partnership di Birra Paulaner, Dial Bevande, Cantina Colli del Soligo, Om Ravenna, Aurora Scs, Marina Sant’Andrea, Antal, Astra Yacht, Auto Davanzo.

Main Sponsor dell’evento è Pellegrini Impresa di Costruzioni, azienda specializzata nel settore dell’edilizia industriale e civile, Technical Partner è Montura, azienda di abbigliamento tecnico per l’alpinismo e numerose attività outdoor, tra le quali la vela.

Elenco iscritti provvisorio: www.cnsm.org. Foto e video: pagina Facebook Circolo Nautico Porto Santa Margherita.

FOTO: Andrea Carloni/CNSM

Leggi anche: