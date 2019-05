Melges 32 World League: Ottimo esordio per Caipirinha, terzo dopo la prima giornata

Puntaldia (Olbia)- Inizia con un giorno di ritardo, ma oggi con eccellenti condizioni meteorologiche, la seconda tappa delle Melges 32 World League, ospitate nel weekend in corso a Puntaldia.

Il vento di Ponente in aumento nel corso del pomeriggio, fino a punte di oltre 25 nodi, permette al Comitato di Regata presieduto da Maria Torrijo di portare a termine tre prove in condizioni impegnative e divertenti, con brezza tesa e onda formata.

Il protagonista della giornata è Tavatuy, già Campione del Mondo nel 2017 e 2018, che, nonostante una penalizzazione del 20% dell’ultima prova di oggi, riesce a conquistare il vertice della classifica con risultati parziali di 1-1-7.

Giornata positiva anche per Caipirinha di Martin Reintjes, assistito nelle scelte tattiche da Gabriele Benussi, che inaugura la serie con un ottimo secondo posto. L’equipaggio di Reintjes rallenta nella seconda prova, chiusa in dodicesima posizione, per poi ritrovare il ritmo nella terza ed ultima regata, la più avvincente ed impegnativa della giornata, chiusa al secondo posto a poca distanza dal vincitore Calvi Network.

La classifica dopo la prima giornata è regolata da Tavatuy con 9 punti, seguito da Calvi Network con 13 e da Caipirinha con 15.

Le regate riprenderanno domani, con la giornata conclusiva delle Melges 32 World League di Puntaldia, alle 10.30.

La stagione del Caipirinha Sailing Team è supportata da Ottica Valentino Leonardi & Figli, Leonv Multiutility concessionario Enel, Glisoni Consulting, Delta Elettronica e Studio A Web&Creative Solutions.

Per entry list e classifiche clicca qui.

