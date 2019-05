IL DUE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO TAVATUY AL COMANDO DELLA TAPPA MELGES 32 WORLD LEAGUE DI PUNTALDIA

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Puntaldia (Olbia)– Dopo lo stop forzato nella giornata di ieri, sotto i colpi degli oltre 30 nodi di scirocco sul campo di regata di Puntaldia, la flotta della Melges 32 World League, di cui Helly Hansen è partner tecnico, ha disputato quest’oggi tre prove che hanno avuto un unico protagonista.

Il team russo Tavatuy, due volte Campione del Mondo (2017 e 2018) con al timone Pavel Kuznetsov (affiancato come sempre alla tattica da Evgeny Neugodnikov) ha fatto da subito al voce grossa imponendosi nelle prime due prove disputate e costruendo così immediatamente un importante solco in termini di punti tra sé e gli avversari. Tavatuy ha dimostrato di essere entrato da subito in piena confidenza con un campo di regata inedito qual è quello di Puntaldia per la totalità dei team e velisti della Melges 32 World League.

Nella prima prova odierna Tavatuy precede sulla finish line gli Italiani di Caipirinha di Martin Reintjes (con Gabriele Benussi alla tattica) e Mascalzone Latino di Vincenzo Onorato (affiancato dallo sloveno Branko Brcin).

Nella seconda prova il copione per Tavatuy si ripete, con il team russo che si lascia alle spalle il Campione Melges World League in carica, Giogi di Matteo Balestrero (con Matteo Ivaldi) e il tedesco Wilma di Fritz Homann (con Nico Celon alla tattica).

L’ultima prova della giornata di regata disputata con vento da 275, cresciuto nel corso della giornata fino a 25 nodi di intensità, vede imporsi uno dei veterani della Classe, l’azzurro Calvi Network di Carlo Alberini (coadiuvato dallo sloveno Karlo Hmeljak) che precede Caipirinha e il monegasco G.Spot di Giangiacomo Serena di Lapigio (con Michele Paoletti). Nella stessa prova Tavatuy incappa in una penalità del 20% per una mancata precedenza ai danni del norvegese Pippa di Lasse Petterson ma ciò non impedisce a Tavatuy di guardare tutti dall’alto di una classifica generale che lo vede al primeggiare con 4 punti di margine su Calvi Network e Caipirinha; il tutto in una graduatoria per ora cortissima, soprattutto per quanto riguarda la lotta per il podio, con i primi 7 racchiusi in meno di 10 punti.

Domani alle ore 10.30 è previsto il segnale di avviso per la giornata decisiva di questa seconda tappa della tappa Melges World League che, come sempre, è garanzia di spettacolo e di verdetti incerti fino all’ultimo metro.

Il doppio fine settimana di regate Melges 32 e Melges 20 World League al Marina di Puntaldia vede coinvolti quali partner locali degli eventi i nomi di Swiss Life, Tirrenia, Comune di San Teodoro, Consorzio di Puntaldia, ImmobilSarda, Mag.nus, Ichnusa, Catellani & Smith, Aeroporto Olbia-Costasmeralda, Ristorante Silvio, Cantina Santa Margherita, Cantina Nuraghe Crabioni, Cantina Del Vermentino Monti, Cantina Argiolas, Beta, Moby, La Serra Fiorita, Auriemma.

L’intera serie europea della Melges World League conta sul supporto di Helly Hansen, North Sails, Tiirenia, Quantum Sails, Garmin Marine, La Thuile, Rocket Performance, Revi Trento Doc, Loison Pasticceri dal 1938, Rigoni di Asiago, Dai Dai, Norda, XPouf, Le Formiche di Fabio Vettori e One Ocean; nonché del contributo diretto dei Team Partners UYN grazie a Brontolo e G3Bau Sailing Team; l’Enoteca, grazie a Fra Martina Sailing Team.

Melges Europe e Melges World League sostengono e promuovono fortemente il messaggio di One Ocean Foundation avendo sottoscritto il codice di comportamento della Charta Smeralda adottato in ogni ambito delle proprie attività ed eventi.

Foto: MWL/Barracuda

Leggi anche: